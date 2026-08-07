La Policía Nacional localiza en Llanera a la niña de 5 años desaparecida tras ser sustraída en abril por sus padres biológicos en Oviedo

La Policía Nacional localizó en la mañana de este viernes a la niña de cinco años que permanecía en paradero desconocido desde el pasado 30 de abril, cuando fue sustraída por sus padres biológicos durante una visita supervisada en un punto de encuentro familiar de Oviedo. La menor fue encontrada en la zona de Silvota en el marco de un gran dispositivo policial en el que incluso se desplegó el helicóptero y, según confirmaron fuentes policiales, se encuentra ya bajo la protección de las autoridades, poniendo fin a más de tres meses de intensa búsqueda coordinada por los investigadores. La Jefatura Superior de la Policía Nacional evita dar más detalles, al estar el caso bajo secreto de sumario.

El hallazgo cierra uno de los casos de desaparición de menores que mayor repercusión tuvo en Asturias durante los últimos meses. Desde el primer momento, la investigación estuvo en manos de la Policía Nacional, que activó un amplio dispositivo para localizar a la niña después de que sus progenitores huyeran con ella durante una visita autorizada.

La desaparición se produjo el 30 de abril en un centro de encuentro familiar de Oviedo. Según informó entonces la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, los padres biológicos aprovecharon el régimen de visitas establecido para llevarse a la menor después de, presuntamente, agredir a la educadora encargada de supervisar el encuentro. La Dirección General de Infancia y Familias presentó de inmediato la correspondiente denuncia y el caso fue puesto también en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Durante las semanas posteriores, la investigación llegó a situar uno de sus principales focos en el concejo de Siero. Fuentes próximas a la investigación manejaban la posibilidad de que la menor pudiera encontrarse oculta en alguna vivienda o infravivienda de la zona rural, aunque las pesquisas continuaron abiertas sin que trascendieran nuevos avances hasta este viernes.

La niña llevaba alrededor de dieciocho meses conviviendo con una familia de acogida de Oviedo, mientras mantenía un régimen de visitas supervisadas con sus padres biológicos. La entonces consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, calificó la reacción de los progenitores de "completamente inesperada" y aseguró que no existían antecedentes que hicieran prever un desenlace de esas características durante el encuentro.

El caso también dio lugar a una fuerte controversia pública después de que los padres biológicos defendieran su actuación y sostuvieran que habían sido engañados durante el procedimiento que derivó en la pérdida de la tutela de su hija. A través de la abogada de los abuelos paternos, negaron que se tratara de un secuestro y aseguraron que decidieron marcharse con la menor al creer que no volverían a verla. Por su parte, el Principado mantuvo en todo momento que la prioridad era garantizar la seguridad de la niña y recordó que las decisiones sobre menores tutelados se adoptan a partir de informes técnicos y bajo supervisión judicial.

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Paralelamente, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, difundió una alerta solicitando la colaboración ciudadana para tratar de localizar a la menor.