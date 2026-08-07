El PSOE exige un plan urgente para frenar el abandono y la falta de mantenimiento en esta zona de Oviedo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo exigió este viernes la puesta en marcha de un plan de actuación urgente para frenar el abandono y la falta de mantenimiento en Ciudad Naranco ante la acumulación de desperfectos en la zona. El portavoz de la formación, Carlos Fernández Llaneza, alertó de que la calidad de vida de los residentes depende de la conservación de los barrios y calificar de “cumbre nacional de la chapuza” la reparación de un lucernario en La Losa a base de maderas, cables y conos que persiste desde hace más de cuatro meses.

Los representantes socialistas realizaron una visita al barrio junto a colectivos vecinales para evaluar un listado de deficiencias que, según denunciaron, afectan tanto a la seguridad vial como a la estética del entorno. Entre los puntos críticos, el grupo de la oposición detectó la rotura de peldaños y la falta de rejillas en la escalera que une Monte Gamonal con La Losa. Además, señalaron el incumplimiento de las normas de accesibilidad en la calle Almacenes Industriales, donde algunos pasos de peatones carecen de rebaje y desembocan directamente contra el bordillo. Durante el recorrido también se puso el foco en la falta de conexión de la calle Fernando de Rojas y en el riesgo de salubridad que suponen los solares sin desbrozar y los inmuebles abandonados que sufren procesos de ocupación.

Fernández Llaneza incidió en que estas intervenciones no requieren presupuestos extraordinarios, sino atención a las pequeñas necesidades del día a día. “No estamos hablando de obras millonarias, sino de arreglar escaleras, garantizar itinerarios accesibles, limpiar solares o actuar sobre edificios abandonados”, explicó el portavoz. Para el edil, estas labores de reparación constituyen el cometido que cualquier “administración responsable” debería asegurar de forma cotidiana.

La formación socialista afeó al equipo de gobierno que estas situaciones de deterioro se cronifiquen mientras la gestión municipal se vuelca, a su juicio, en la propaganda. Llaneza lamentó que el ejecutivo local priorice el gesto de “hacerse fotos con casco de obra” en lugar de resolver los problemas de los distritos alejados del centro. "Da la sensación de que para Canteli los barrios no existen", sentenció el portavoz, quien subrayó que las carencias del entorno están empezando a formar parte del "paisaje cotidiano" ante la pasividad del Consistorio.

Los socialistas presentan así una propuesta ante la comisión de Urbanismo e Infraestructuras busca que el Ayuntamiento elabore un inventario exhaustivo de las taras del barrio en colaboración directa con los residentes. El portavoz del PSOE concluyó que los vecinos conocen con precisión las necesidades de sus calles y solo requieren “planificación, diálogo” y la determinación institucional necesaria para ejecutar las reparaciones con celeridad.