Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo una reunión con los vecinos de Torrecerredo ante la incógnita del uso del edificio hasta hace poco abandonado

El grupo municipal de Vox solicitó este viernes la convocatoria urgente de un encuentro entre el gobierno local y los residentes de la calle Torrecerredo para detallar el destino final del edificio situado en el número 34, inmueble que hasta hace unos meses permanecía abandonado y tapiado por la presencia de okupas. La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, reclamó transparencia ante la incógnita del uso que tendrá dicha infraestructura y tildó de “opacidad injustificable” la actitud de los responsables municipales al no concretar la actividad que albergará el inmueble, una situación que, según denunció, genera una creciente incertidumbre y alimenta rumores entre los vecinos y comerciantes de la zona que llevan meses esperando respuestas.

La formación registró esta petición tras constatar la inquietud del vecindario sobre las posibles consecuencias que el proyecto pueda tener para el entorno. Peralta cuestionó que el Partido Popular no haya precisado todavía si dispone de información sobre los planes previstos para el edificio, a pesar de que el Consistorio ya autorizó las obras en las instalaciones. “Si lo sabe, pero no quiere explicarlo a los vecinos, está actuando con una opacidad injustificable”, insistió la concejala tras recibir contestaciones municipales que no despejaron las dudas planteadas.

Desde VOX recalcaron que esta iniciativa no busca cuestionar a ninguna entidad en particular, sino asegurar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz sobre las intervenciones que afecten a su barrio. Peralta incidió en que es responsabilidad del equipo de gobierno atender estas demandas de forma directa. "Los vecinos no están pidiendo nada extraordinario. Solo quieren conocer qué se va a hacer en un edificio situado en su barrio y tener la tranquilidad de que el Ayuntamiento está haciendo su trabajo", manifestó la portavoz.

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La representante de la formación subrayó que el mantenimiento del silencio administrativo solo perjudica la convivencia y la calma en el distrito. Para la edil, la celebración de una reunión para informar de primera mano es la única vía para resolver el conflicto de forma definitiva. “La transparencia evita rumores. El silencio del Partido Popular solo consigue alimentar la incertidumbre”, sentenció Peralta al concluir su exigencia de claridad sobre el futuro del inmueble.