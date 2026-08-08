La Consejería de Salud cifra en 25 el número de personas afectadas por el brote de salmonelosis en un local de Oviedo

El brote de "salmonella" detectado esta semana en un local de hostelería en el barrio ovetense de Vallobín deja por el momento un total de 25 personas afectadas que han sido tratadas en el HUCA. Así lo anunció este sábado por la mañana la consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante su visita el pabellón del Principado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma).

El último informe de vigilancia epidemiológica, explicó Saavedra, cifra en 25 las personas tratadas en el servicio de urgencias del HUCA por este caso. La mitad de los afectados (13 casos correspondientes a un menor y doce adultos) han tenido que ser ingresados aunque evolucionan favorablemente. Además, otras dos personas siguen en observación.

La consejera de Salud del Principado no descartó que a lo largo del día pueda aparecer algún nuevo caso. Por otra parte, indicó que todas las pruebas de PCR han dado positivo por "salmonella" y que Salud Pública ha retirado todos los productos vinculados con el brote.

Según fuentes conocedoras del caso, la mayor parte de los afectados son turistas, y también algunos trabajadores del establecimiento. Se maneja la hipótesis de que el grueso de las intoxicaciones tuvieron lugar el miércoles.