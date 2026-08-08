Finaliza con un gran baldeo la intervención en el incendio del Vasco en Oviedo
Los bomberos descartan brasas ocultas y erradican la última bolsa de humo en las dependencias de la sidrería, detectada al encender los extractores de otros locales
El incendio declarado este viernes en la sidrería de la cadena Tierra Astur del Gran Bulevar El Vasco se dio definitivamente por sofocado este sábado tras una mañana marcada por la cautela. Aunque la situación estaba bajo control desde el mismo día del suceso, los bomberos realizaron una nueva intervención en el local a fin de eliminar unas bolsas de humo detectadas en las dependencias del restaurante. Esta humareda se pudo localizar gracias a la puesta en funcionamiento de los extractores de la ventilación de los locales anejos, con los que se comparte sistema, y fue completamente erradicada con un gran baldeo. El cuerpo descarta la existencia de brasas ocultas, dándose carpetazo al incidente.
Según informan fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, el dispositivo especial se levantó a primera hora del sábado tras permanecer un retén preventivo vigilando la zona durante toda la noche. Sin embargo, a lo largo de la mañana se detectó una nueva presencia de humo que obligó a realizar una inspección a fondo. La presión de aire al conectarse los ventiladores de los otros negocios empujó los citados humos residuales que habían quedado atrapados en los conductos.
Tras realizar tareas de baldeo y enfriamiento preventivo para garantizar la seguridad, los bomberos confirmaron que la temperatura en el interior de la sidrería era de 20 grados –cifra considerada normal para el local– y verificaron que ya no había presencia de ningún elemento en el restaurante que pudiese reavivar las llamas. Ante la ausencia total de riesgos, la actividad del Bulevar recuperó este sábado la normalidad, al igual que la calle Víctor Chávarri, con la circulación abierta en todos sus carriles. En cuanto a la sidrería, permanece cerrada a la espera de la valoración por los peritos del alcance de los daños materiales sufridos.
El incidente original se produjo el viernes, pasadas las 13.00 horas, cuando una densa columna de humo que surgió entre las torres de viviendas y encendió todas las alarmas. Pese a la espectacularidad del suceso, que llamó la atención de viandantes y conductores y obligó a cortar la calle a la circulación, no hubo heridos.
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