La iglesia de Santo Domingo celebra una misa por la festividad de su patrón

Los dominicos celebraron este sábado al mediodía la festividad de su patrón con una misa solemne en la iglesia de Santo Domingo. La eucaristía fue presidida por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, la cual concelebró junto a otros ocho sacerdotes, entre los que estaban el Vicario General Adolfo Mariño, el Provincial de los Dominicos Javier Carballo, Párroco de la iglesia Ricardo Aguade y los Padres Lastra (ex Provincial) y Valdés (hijo adoptivo de Oviedo).

En la homilía, el prelado aprovechó para hablar de la unión que hay entre dominicos y franciscanos, dos órdenes mendicantes que ven representada su unión en la estatua que preside la capilla. También aprovechó para reiterar sus críticas por la gestión de la crisis migratoria y la situación actual que vive la ciudad de Ceuta.

La celebración, aunque abierta para todo el mundo, contó con la participación de exalumnos del colegio de los dominicos y miembros de la cofradía del Nazareno, cuya sede es la misma parroquia de Santo Domingo.