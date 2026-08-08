Juegos y agua, de la mano en San Miguel: Oviedo ya disfruta de los "originales" retos que controlan los chorros de su fuente

Ada Moras, de diez años, permanece concentrada frente al tótem digital de la plaza de San Miguel. No es una pantalla cualquiera; es el mando a distancia de una de las fuentes más icónicas de Oviedo. De repente, el dispositivo le pide que levante los brazos. Ada obedece con entusiasmo y, al instante, los surtidores de agua responden elevándose con fuerza hacia el cielo. Cuando los baja, el caudal se reduce hasta casi desaparecer. La pequeña es de las primeras en disfrutar del recién estrenado dispositivo que, a través de juegos de coordinación y cultura general, permite controlar la intensidad de los chorros de los surtidores según el grado de pericia y que vecinos y jugadores catalogan como una propuesta "muy original".

A pocos metros, su padre, Óscar Moras, sigue cada movimiento con una sonrisa. "Me parece muy interesante. Está guapo para los niños, para que se entretengan y que vean que pueden hacer algo diferente", explica este vecino de Las Campas que ayer recorría con su niña el centro de la ciudad y, por casualidad, descubrió junto a ella esta novedad que impulsa la Concejalía de Infraestructuras.

Mientras Ada sigue jugando, la escena se convierte en un imán para los transeúntes. Un grupo de turistas extranjeros con tres niños se detiene en seco para interesarse por la atracción. No son los únicos. La plaza, que en 2021 llegó a estar en silencio por quejas vecinales debido al ruido de los antiguos surtidores, late ahora con una energía distinta: tras una inversión de 172.000 euros para rehabilitar su sistema hidráulico y asegurar que el sonido no supere los 50 decibelios, la fuente ha pasado de ser un problema acústico a un punto de encuentro lúdico y silencioso, adornado habitualmente con una moderna iluminación por las noches.

En un banco situado justo al lado del tótem descansa Cándido Cabal. Para este vecino de la zona, la plaza es su parada obligatoria en cada paseo y ha seguido la instalación desde el primer tornillo. "Yo vi todo el proceso y estuve aquí charlando con los instaladores", comenta con la autoridad de la observación diaria. Aunque le gusta el invento, él no ha jugado, aunque sí que acompañó a su hijo, quién sí se aventuró a probar el trivial y los otros juegos del invento. Su mayor deseo ahora es que haya civismo y se respete esta nueva dotación tecnológica que él mismo reconoce que "es bueno y llama mucho la atención" de la ciudadanía cuando pasa por allí.

El relevo frente a la pantalla lo toma Mateo García, un pequeño de siete años que se enfrenta al reto de preguntas sobre la región. "¿Qué bebida tradicional asturiana?". Al marcar "sidra", la fuente celebra su acierto subiendo un grado el juego de chorros. Su abuelo, César Suárez, supervisa la partida, con mirada analítica, eso sí: reconoce el valor de la propuesta como una "idea buena", aunque con algunos matices y sugerencias que enriquecerían la experiencia para hacerla más redonda.

"Si estás atento a la pantalla, no estás atento a disfrutar de la fuente", reflexiona, señalando que el dispositivo podría estar orientado de otra forma para ver el espectáculo del agua mientras se juega. Además, propone ir un paso más allá en la interactividad, pudiendo varias las formas y los colores del agua, ya que la fuente está equipada para ello.

Su nieto, ajeno a estas mejoras técnicas, termina su partida con una frase que resume el sentir de los más pequeños: "Es muy bonito", con lo que Oviedo ha logrado que, en San Miguel, entre rehabilitación y juegos, la fuente vuelva a ser motivo de alegría.