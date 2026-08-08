Largas colas en el quiosco de La Chucha, renacido este sábado en Oviedo como cafetería: "La acogida es tremenda"

El histórico quiosco de La Chucha, un emblema centenario del Campo San Francisco, renació ayer reconvertido en Sanfran Coffee, una moderna cafetería de estilo "take away". La reapertura oficial se produjo a las 11.00 horas y generó de inmediato una larga cola de unas veinte personas que se mantuvo constante en su extensión durante toda la mañana, mientras las seis mesas de la terraza permanecieron ocupadas sin interrupción. "La acogida es tremenda", manifestó Álvaro Sampedro, uno de los cuatro socios –junto a Gonzalo Solís, Gino Rubio y Jesús Campillo– que han hecho posible este resurgir del emblemático enclave. Los hosteleros se mostraron "sorprendidos y satisfechos" ante el "buen ambiente" que definió un estreno donde, en palabras del propio Sampedro, "no paramos de poner cafés".

La jornada inaugural se caracterizó por una actividad frenética desde que se alzó la persiana del establecimiento. Al ser un espacio tan expuesto en mitad del parque, los clientes empezaron a acercarse incluso antes de la apertura, en cuanto vieron los primeros movimientos de los empleados. Al frente de los trabajadores, que despacharon las comandas sin apenas espera, está la barista Jara Díaz, que comentó que el café "flat white" y el té matcha estaban siendo los productos más exitosos en los primeros compases.

En cuanto a repostería, en el mostrador también "volaron" los rollitos de canela y las galletas de chocolate, productos que completan una oferta pensada para el consumo por el parque.

Para Díaz, vecina de la zona, la reapertura tiene un alto valor emocional: "Estoy supercontenta y superorgullosa de poder trabajar aquí, que además es mi barrio y es mi casa". La trabajadora, formada por el asesor argentino Leo Vélez –un referente del sector que también colaboró en el estreno–, destacó que esta es su "primera vez como barista oficial".

Además de los citados productos, la terraza tuvo también mucho éxito y se llenó de clientela. Sentados en una de ellas, Imelda Rubio, Manuel Menéndez, Higinio Rubio, Juan Arnaldo, Isabel Arnaldo y Consuelo Rodríguez celebraron el renacimiento de un puesto que estuvo "muchos años cerrado".

"Es una propuesta muy acertada de los chicos; merecen que les vaya bien", comentó Higinio Rubio. Por su parte, Consuelo Rodríguez recordó las décadas en las que el quiosco fue parada obligatoria para comprar chucherías y expresó su contento por esta recuperación: "Estamos muy felices de que vuelva a abrir".

Los impulsores, todos pertenecientes a la generación de 1992 y exalumnos de las Teresianas, los cuatro diseminados en el extranjero a causa de la diáspora astur, ven en el éxito de este primer día el inicio de un capítulo que facilite el regreso a la que siempre será su casa, la ciudad de Oviedo.