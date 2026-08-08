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Quince kilos de arroz para recuperar las fiestas de San Esteban de Las Cruces

Una comida popular con 150 raciones de paella protagoniza la segunda jornada dedicada a Santa María de las Nieves en la localidad ovetense

Detalle de la paellada de San Esteban.

Detalle de la paellada de San Esteban.

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Oviedo. Arrozada San Esteban de las Cruces / Mara Villamuza

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Nicolás Silva García

Las fiestas de San Esteban de Las Cruces celebraron este sábado su segunda jornada con una gran comida popular, una paellada en la que se prepararon 15 kilos de arroz para todos los vecinos y visitantes. Familiares y amigos se reunieron ayer para comer juntos y disfrutar de una refrescante botella de sidra conmemorando a la patrona de la iglesia local, Santa María de las Nieves. 

Una celebración que, pese a ser la primera vez que se hacía, reunió a gente de varias partes de Asturias. Los que más camino recorrieron fueron los cocineros Ana Areces García y Juan Miguel Parra, que desde Carbayín prepararon 150 raciones de paella, además de una gran parrillada de carne. 

También desde Siero llegaron José Ángel García, Alberto Gago y Sandra Da Silva junto a su hija Luz Da Silva. “Conocemos a los organizadores, que fueron los que nos convencieron para venir. No nos arrepentimos, está siendo una gran fiesta. El arroz está genial y la sidra a esta temperatura es excelente”, comentaban mientras terminaban de comer. 

“El arroz está genial, aunque nos hemos traído para comer de todo. Lo mejor es disfrutar todos juntos en familia. Lo malo del que se siente en esta mesa es que el vino escasea”, comentaba entre risas Faustino Lomparte, vecino de la zona que acudió a San Estaban junto a varios de sus familiares, entre los que estaban María Julia Naves Fernández, Covadonga López Fraga, Jose Luis Lomparte López y José Manuel Lomparte.

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Más personas que no se quisieron perder el estreno de la fiesta fueron Rodrigo Mayordomo Muñiz, Ana Rosa Muñiz Suárez, Víctor Muñiz Riaño, Toñi Santander Mascaro, Lola de la Rosa Fernández, Covadonga Suárez Bárcena y José Antonio Mayordomo Llamazares, todos vecinos de la zona que disfrutaron de una agradable comida acompañada de una refrescante bebida. “El arroz es magnífico, pero nos quedamos con la sidra, que está a la mejor temperatura posible con el calor que hace hoy”, explicaban con los platos de arroz a medio comer.

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La iniciativa para relanzar estas fiestas populares partió de un grupo de amigos de la zona, Víctor, Abraham e Iñaki González Nava. Este último explicaba ayer cómo había surgido la idea y agradecía a todos los que la han hecho posible: “Hacemos estas fiestas para conmemorar a nuestra patrona y devolverle la importancia a la localidad. Gracias a todos los vecinos por venir y apoyarnos. Agradecer también al sacerdote por la financiación; le prometimos llenar la iglesia el domingo. Mientras haya dinero, las fiestas van a seguir porque las ganas y el coraje no nos faltan. Nuestra Señora de las Nieves es muy importante para nosotros porque es la que cuida del cementerio”.

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