Siete propuestas tecnoartísticas en Oviedo para el festival LINK: el certamen contará con la obra del icónico Jean-Michel Jarre

Vuelve el certamen artístico más vanguardista. La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo organiza, del 28 al 30 de agosto de 2026, la séptima edición de LINK, el Circuito de Experiencias Culturales Insólitas, que convertirá la antigua Fábrica de Armas de La Vega en un laboratorio de arte digital encargado de desafiar la percepción tecnológica. Durante estas tres jornadas la programación reúne siete propuestas internacionales sobre memoria y futurismo procedentes de países como Francia, Taiwán, España, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos e Islandia. Entre estas instalaciones se cuentan tres piezas artísticas y cuatro de realidad extendida, incluyendo una obra coproducida por el afamado Jean-Michel Jarre que analiza la "omnipresencia del control digital".

En el apartado de realidad extendida, la pieza "The Eye and I" permitirá al público transitar por doce celdas de una prisión virtual para observar la influencia de la supervisión en ámbitos como la familia, el arte o la política. Esta obra surgió de la complicidad entre Jarre y el taiwanés Hsin-Chien Huang, pionero del formato inmersivo y primer ganador del premio a la mejor experiencia virtual en el Festival de Venecia.

Programa del Festival LINK 2026. / Lne

A esta colaboración se suman en el cartel trabajos de prestigio global como "A Long Goodbye", de Kate Voet y Victor Maes, que, tras recibir el mismo galardón veneciano que el taiwanés, pero en 2025, y ser seleccionados en certámenes como SXSW o el IDFA de Ámsterdam, abordan el impacto de la demencia con una mirada "profundamente humana y poética".

La oferta inmersiva se completa con la primera película islandesa en realidad virtual, "Fallax", dirigida por Owen Hindley en colaboración con la compañía de circo aéreo "Hikapee", y con la propuesta del creador catalán Carles Castaño. Este último plantea una ficción especulativa titulada "*****2025/…*", donde los visitantes, a través de la realidad mixta –técnica que superpone escenarios digitales sobre el mundo real– deben enfrentarse a retos como buscar habitaciones de alquiler a precios abusivos en un mundo postapocaliptico, evidenciando las tensiones de la precariedad material y afectiva del presente.

Respecto a las instalaciones físicas, "Collectif Scale" presenta "Figures", una escultura compuesta por 48 tablones de madera que, gracias a un sistema de equilibrio controlado, transmite una sensación de "movimiento y ligereza". Por su parte, el colectivo "Simple Noodle Art" analiza a través de "How to improve photo quality by AI" cómo la tecnología transforma la percepción de la realidad en una pieza que muestra a una inteligencia artificial eliminando el píxel de la Tierra en una mítica fotografía espacial al identificarla erróneamente como si fuera ruido visual.

Finalmente, la presencia asturiana corre a cargo de Alba Matilla, Premio Asturias Joven de Artes Plásticas en 2024. Su obra, "Alfabetos de destrucción", consiste en una instalación interactiva y textil que rescata la memoria de los paisajes obreros mediante registros tridimensionales y mapas ultravioleta. Según el relato de la muestra, esta propuesta, desarrollada durante la residencia de la artista en el palacio de San Andrés de Cornellana, en Gijón, se configura como un lenguaje visual construido desde la "ausencia, la memoria y la incertidumbre" de los espacios industriales desaparecidos en el Principado.