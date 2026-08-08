¿Cuál es la situación de la plantilla del Ayuntamiento de Oviedo? El PSOE denuncia estas carencias

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo exigió este sábado al Gobierno de Alfredo Canteli que ofrezca explicaciones detalladas sobre la situación real de la plantilla municipal y denunció la carencia de una planificación adecuada en materia de personal.

El concejal Jorge García Monsalve advirtió de que la escasez de trabajadores perjudica a la ciudadanía, que es quien “termina pagando las consecuencias”, y reclamar que se aclare el número de plazas vacantes tras años de una gestión basada, a su juicio, en “parches” y soluciones provisionales.

La formación socialista puso el foco en la necesidad de conocer el estado de los recursos humanos para asegurar el funcionamiento de la administración local. “La gestión de los recursos humanos no es una cuestión interna de la administración, sino un elemento esencial para garantizar unos servicios públicos de calidad”, defendió el edil. Por este motivo, el PSOE solicitó datos concretos sobre el porcentaje de interinidad, el desarrollo de las ofertas públicas de empleo y el estado actual de los procesos de estabilización para reducir la temporalidad en el Consistorio.

García Monsalve vinculó directamente la falta de efectivos con el deterioro de la atención que reciben los ovetenses. “Cuando faltan trabajadores, cuando las plazas permanecen vacantes durante años o no existe una planificación adecuada, quienes terminan pagando las consecuencias son los vecinos y vecinas de Oviedo”, subrayó el representante socialista. En este sentido, el ruego registrado busca identificar qué departamentos sufren un mayor déficit de personal y qué medidas urgentes se están tomando para corregir esta situación.

La fiscalización de los socialistas también se extendió al balance de las salidas de personal y al sobrecoste que generan las carencias estructurales. El grupo exigió información sobre el número de jubilaciones producidas en el último ejercicio y las estimaciones para los próximos años, además de requerir el desglose del gasto económico derivado de las horas extraordinarias que debe realizar el personal municipal.

Para el principal grupo de la oposición, el modelo de gestión del Partido Popular tras siete años en el poder carece de una estrategia de futuro clara. “Es imprescindible saber si existe una verdadera planificación de los recursos humanos o si el Ayuntamiento continúa funcionando a base de parches y soluciones provisionales”, cuestionó García Monsalve. Según el edil, una estructura de empleados insuficiente retrasa los expedientes y merma la agilidad institucional, por lo que instó al ejecutivo a garantizar que todos los servicios cuenten con los efectivos necesarios para operar con normalidad.