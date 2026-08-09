Arranca el Campeonato de España de Ajedrez por clubes en Oviedo

“Un poquito nerviosa, la verdad, pero bueno, con muchas ganas de disfrutar, de pasar una buena tarde e intentar dar lo mejor de uno”. A Jessica Devesa Iglesias le quedan pocos minutos para sentarse por primera vez frente a un tablero en un campeonato de ajedrez. Lo hará representando al club Mieres del Camino en la segunda ronda del Campeonato de España por equipos de club, Segunda División Norte, que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo hasta el miércoles 12 de agosto. Dónde 42 equipos del aquilón nacional compiten por un puesto en la máxima categoría.

Devesa Iglesias se ha animado a competir en este deporte gracias a su hijo. “A mí de pequeña siempre me llamó la atención, pero nunca llegué a jugar. Él, a los seis, siete años, empezó a decir que le llamaba la atención, que quería jugar, que, por favor, lo lleváramos a algún club. En la zona donde vivimos nosotros no hay ninguno cerca, y llamamos a Oviedo; él está en el club Ciudad Naranco. Y allí empezó. Está muy feliz, le gusta mucho este mundo. Este año quedó campeón de Asturias sub-10, y ha ido a varios campeonatos de España. Disfruta mucho con lo que hace y, al final, estando con él, viéndolo disfrutar y sabiendo lo apasionante que es este mundo, acabas cayendo en las redes del ajedrez”.

El hijo de Devesa Iglesia no es el único que contagia la pasión a sus familiares; Fermín Álvarez Carbajales y Valeria Álvarez Romero, padre e hija, llegaban ayer este domingo desde Entrevías para representar al club Valdesva. Esta vez fue el padre el que enseñó a la hija. “Yo llevo muchos años jugando, estoy dando clases allí en los colegios de la zona, Valeria poco a poco se ha ido aficionando. Se ha apuntado a jugar con el equipo, que tenemos un ambiente muy bonito de ajedrez”, contaba antes de sentarse frente a los tableros. También Álvarez Romero le dedicó unas palabras al recinto y a la competición. “Todo está muy bien organizado y es un sitio inmejorable para jugar”, remarcaba la pequeña.

Más casos de familias unidas por el ajedrez en Oviedo, el de Crescencio Martínez González. Vino con varios miembros del club Torres Blancas de Cantabria muy bien acompañado: “Con mi nietuco y mi hija. Hemos venido porque nos gusta mucho Oviedo, es una ciudad magnífica. El ambiente aquí es sensacional”. Preparado para las rondas de la tarde, hacía balance de lo que llevaba de jornada. “Por la mañana hemos perdido, pero hemos jugado muy bien. De tarde igual es al revés, nos va mal, pero seguro que vamos a ganar ahora”, declaraba entre risas.

El que tampoco dudó en elogiar el recinto fue su compañero de equipo Martien Hellinga Damstra. El astur-holandés, como le dicen sus amigos, veía este torneo como una gran oportunidad para su club. “Este campeonato es excepcional, ya que lo juegan en Oviedo. Estando aquí, los clubes modestos como los nuestros podemos presentarnos más fácilmente. El espacio es muy bueno, tienes mucha altura, puedes respirar, no hace calor y es un sitio muy bueno para jugar al ajedrez”.

Desde otra comunidad vecina, David Pérez Carballo hablaba en nombre de la “Escola luguesa de xadrez”. “El viaje, bien, dos horitas, sábado de playa y ahora a jugar. Por la mañana bien nos fuimos arreglando. En algún momento nos arrinconaron un poco. En la tarde son rivales duros, hay que jugar y a ver si sacamos unos puntillos”.

En este torneo ninguna partida es fácil y hay que sudar sangre para hacerse con la victoria, como comentaba la jugadora del club Ciudad Naranco Paula Martínez Ramos. “Hoy por la mañana perdí contra un maestro FIDE (tercer rango más alto de la disciplina), estoy contenta porque fue una partida muy reñida que se decidió al final”.

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Tampoco lo tuvo fácil el Gran Maestro cubano-paraguayo Neuris Delgado Ramírez, el jugador con más Elo del torneo que llegaba desde Brasil para representar al Gijón 64 Ajedrez. No lo tuvo fácil en su primera partida. “Lo importante es que ganamos por equipos. Yo gané una partida bastante sospechosa, iba para tablas pero con un error del rival me pude hacer con la victoria”. Una primera jornada de aterrizaje y primer contacto con los rivales que abre cuatro jornadas de competición que finalizarán en la mañana del míercoles.