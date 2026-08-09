Un centenar de corredores dan el do de pecho solidario en Oviedo en la Carrera de la Juventud

La ciudad tuvo el mediodía de este domingo una cita ineludible con la solidaridad. El Palacio de los Deportes se convertió en el epicentro de la I Carrera Solidaria por la Juventud, un evento que logró reunir a más de cien participantes decididos a correr por una causa justa. La competición, que se desarrolló en un ambiente festivo y reivindicativo, recorrió cuatro kilómetros de trazado urbano, pasando por puntos clave como La Tenderina y las calles de Ventanielles.

Lo más relevante de la jornada fue el destino de la recaudación. El proyecto impulsado por la organización busca romper la brecha de desigualdad que impide que jóvenes con menos recursos económicos puedan federarse o adquirir el equipamiento necesario para deportes específicos. En esta primera fase, los esfuerzos se centrarán en poner en marcha secciones de voleibol y escalada abiertas a toda la ciudadanía, eliminando las cuotas prohibitivas que a menudo segregan a los jóvenes de la ciudad.