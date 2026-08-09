Ingresa en prisión provisional la madre de la menor secuestrada por su familia biológica en Oviedo y que estuvo desaparecida durante tres meses

La mujer que secuestró junto a su marido el pasado 30 de abril a su hija de cinco años durante un punto de encuentro familiar y la mantuvo en paradero desconocido durante tres meses acaba de ingresar en prisión provisional.

Dos días después de que la policía localizara a la menor, el pasado viernes, en un asentamiento de Llanera, la madre ha pasado a disposición judicial y se han tomado las medidas solicitadas por la Fiscalía: prisión provisional sin fianza.

La Fiscalía del Principado de Asturias considera que existe un evidente riesgo de fuga de la mujer, “dado lo elevado de la pena que se le podría imponer en caso de condena, en principio por un delito del artículo 225 bis del Código Penal que castiga al progenitor que, sin causa justificada, sustrae a su hijo menor de edad. Además, añade la Fiscalía en un comunicado hecho público hoy, se trata de proteger los bienes de las víctimas, en este caso la menor, a la que se considera que "se ha ocasionado una alteración en su estabilidad física y psíquica".

Tras el ingreso en prisión de la madre, la Guardia Civil tuvo que intervenir en el asentamiento de Silvota. Una llamada de la abuela materna de la menor alertando de supuestas amenazas por parte de la familia paterna, que les acusaban de no haber sabido esconder bien a la niña, llevó al instituto armado a desplegar varias patrullas a la zona a las 13.40 horas. El instituto armado informó de que no se detectó ningún incidente en el asentamiento ni hubo presencia de miembros del asentamiento de Granda (Siero) vinculados al padre, que habrían amenazo con acudir con armas al poblado. Sin rastro de ninguna reyerta, la Guardia Civil dejó dos patrullas en las proximidades durante la tarde.

La desaparición de la niña se produjo el 30 de abril en un centro de encuentro familiar en Oviedo. Según informó entonces la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, los padres biológicos aprovecharon el régimen de visitas para llevarse a la menor, en una operación en la que, supuestamente, habrían agredido a la educadora encargada de supervisar el encuentro.

Antes del secuestro por parte de su familia biológica, la niña llevaba dieciocho meses conviviendo con una familia de acogida en Oviedo, mientras mantenía un régimen de visitas con su familia biológica.

A través de sus abogados, los padres biológicos defendieron siempre su actuación y sostuvieron que habían sido engañados durante el procedimiento que derivó en la pérdida de la tutela de la menor, y alegaron que se la llevaron al creer que no volverían a verla.