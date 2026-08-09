El PSOE reclama un acceso peatonal seguro en esta zona de Oviedo para acabar con el riesgo vial
Los socialistas urgen al gobierno local a actuar en un tramo de 90 metros que obliga a los vecinos a caminar por la calzada: “La seguridad no puede depender del barrio en el que se viva”
El concejal del Grupo Municipal Socialista Juan Álvarez exigió este domingo al equipo de gobierno de Alfredo Canteli la adecuación urgente de un acceso peatonal seguro entre La Tenderina y la parte alta del Palais. La reclamación se centró en un tramo de apenas 90 metros hacia la calle Doctor Antonio Bascarán Asúnsolo donde la ausencia de aceras obliga a los vecinos y vecinas a caminar por la calzada, una situación ante la que el edil advirtió que “la seguridad no puede depender del barrio en el que se viva”.
La iniciativa socialista denunció la precariedad de un vial que, debido a su escasa anchura, impone la convivencia forzada entre peatones y vehículos en un mismo espacio. Esta carencia técnica incrementa la vulnerabilidad de los transeúntes en un punto de conexión clave para el barrio. “Estamos hablando de un problema que afecta a la vida cotidiana de muchas personas y cuya solución pasa por intervenir en un tramo de apenas 90 metros”, explicó Álvarez, quien calificó la obra de "sencilla" y lamentó que se siga demorando una actuación necesaria.
La falta de una infraestructura adecuada penaliza especialmente a los residentes de la zona alta del Palais. Para evitar el peligro de la carretera, muchos ciudadanos se ven forzados a realizar rodeos considerables para alcanzar servicios esenciales ubicados en La Tenderina y Ventanielles. El edil recordó que este trayecto es el que utilizan habitualmente las familias para acudir a los centros educativos, al centro de salud, a los equipamientos sociales o a los supermercados.
El socialista puso el foco en el impacto que esta barrera arquitectónica tiene sobre los colectivos más frágiles, como las personas mayores o aquellas con movilidad reducida. Según el concejal, el consistorio no puede aceptar con resignación que parte de la ciudadanía tenga que transitar entre coches para satisfacer necesitades básicas como las citadas en el párrafo anterior..
Desde el grupo de la oposición instaron al Ejecutivo municipal a priorizar las necesidades básicas de los barrios frente a otras inversiones de mayor calado mediático. Álvarez defendió que existen “pequeñas inversiones” capaces de transformar de forma inmediata el bienestar de los residentes. “Esta es una de ellas, y el gobierno municipal debería acometerla cuanto antes”, concluyó el representante del PSOE.
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