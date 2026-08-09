Sograndio, el motín del año: drogas, colegueo con los guardias y una huelga a las puertas

Una empresa contratada de urgencia por el Principado apuraba ayer por la mañana en Sograndio la instalación de unas vallas más altas y más inclinadas en el centro de menores mientras uno de los guardias agredido durante la última fuga, este viernes, seguía ingresado en el HUCA y en observación. En las últimas 24 horas, la dimisión de la actual directora, Aida Rodrigo, y los anuncios del consejero Guillermo Peláez para sumar diez vigilantes a la plantilla han caído entre los trabajadores del equipamiento con una mezcla de perplejidad y escepticismo. Las medidas llegan demasiado tarde, dicen todos los consultados, y no supondrán una mejora evidente hasta que no cambien cuestiones de fondo que llevan alimentando esta última crisis de Sograndio en lo que va de año.

A las fugas de ocho internos de este centro de responsabilidad penal de menores, una el lunes y otra el viernes, y a otras dos fugas registradas durante los dos últimos días de julio y abortadas en el exterior del recinto gracias a la rápida intervención de un vigilante de seguridad veterano, hay que sumar un progresivo deterioro en el día a día del centro, marcado por la inseguridad, la falta de respeto, el relajo en las normas, la masificación y episodios violentos como los vividos durante las últimas navidades.

Que el 2026 iba a ser un año difícil en Sograndio se supo desde el primer día. El uno de enero los internos protagonizaron una revuelta, parecida a la vivida algunas noches señaladas en el calendario. Vaciaron todos los enseres y los tiraron por las ventanas. Entraron en los despachos y lo destrozaron todo.

La falta de control sobre estos internos se ejemplifica, denuncian varios trabajadores, en la presencia de objetos prohibidos. "Tienen tabaco, tienen mecheros, hay drogas. Antes, ante esta situación, habría sido impensable que no se pusiera todo patas arriba hasta dejar limpio el centro. Ahora, no pasa nada", lamentan.

Esas mismas drogas, apuntan otros, están en el origen de algunos de los últimos disturbios. La fuga del lunes, aseguran, se produjo después de que una interna regresara a Sograndio tras una salida portando ocultas en sus genitales, protegidas dentro de un preservativo, un puñado de pastillas.

Detrás de esta situación de "falta de control", coinciden todas las fuentes consultadas por este periódico, está una tormenta perfecta en la que se suman las carencias en seguridad, provocadas, apuntan, por los incumplimientos de la empresa encargada de la vigilancia, la masificación del centro, al haber aumentado el número de internos, y cierto relajo en la forma de gestionar el equipamiento. "En Sograndio hacen falta normas claras y mano dura", resumen.

"Si falla el personal de seguridad, los educadores tienen poco que hacer, y los chavales, que son muy listos, se dan cuenta de la situación y la aprovechan en cuanto pueden", explican.

Según detallan los trabajadores, la empresa concesionaria del servicio de seguridad incumplió el pliego desde el principio. Aseguran que las bajas llegan al 90 % y que se van cubriendo como se puede, con gente nueva, sin experiencia y con miedo por lo que oyen de Sograndio.

El fin de semana pasado, por ejemplo, de los entre 10 y 12 vigilantes que tendría que haber, aseguran, apenas había 4 trabajadores un día y 5, otro. Por más que el consejero Peláez haya anunciado la contratación de más personal para llegar a los 21 vigilantes, los propios compañeros explican que el personal que está entrando son "vigilantes auxiliares". Con algunos de ellos, aseguran, la falta de experiencia y la juventud han provocado situaciones chocantes en las que, lejos de imponerse a los internos, este personal acaba "colegueando" con ellos. "Les pasan tabaco, les dejan hacer llamadas desde sus teléfonos móviles".

El aumento de internos mayores de edad y la masificación del centro también han cambiado las reglas del juego: "Ahora son los marroquíes los que dirigen los pisos", aseguran fuentes internas del equipamiento. "Las educadoras y la mayoría de los vigilantes les tienen miedo, y son ellos los que deciden al final si se mete a alguien en una habitación de castigo o no".

El personal más veterano, en minoría, tampoco tiene las mejores condiciones para poder actuar de otra forma.

Por una parte, y dentro del área de la vigilancia, los trabajadores denuncian una larga lista de incumplimientos por parte de la empresa: "No nos proporcionan los chalecos anticorte, no nos ponen gas pimienta, las emisoras para comunicarnos entre nosotros funcionan mal, estábamos en verano con los uniformes de manga larga, no nos pagan los pluses, y la gente no viene a trabajar porque sabe que se cobra mal. Al otro lado, en los motines, tenemos a chavales que nos atacan con tacos de plástico afilados y hierros arrancados de los radiadores".

La situación podría empeorar en los próximos días, porque, si no hay una solución a todos estos incumplimientos, aseguran los trabajadores, la plantilla está decidida a iniciar huelgas y paradas.

A largo plazo, la concesión actual de seguridad finaliza en noviembre y hay un acuerdo por parte del Principado para sacar un concurso con todas las garantías para que pueda entrar una gran empresa con presupuesto suficiente para hacerse cargo de la situación. Pero, mientras llega esa solución, la plantilla no entiende que se plantee como solución meter a auxiliares "cuando casi matan a un compañero".

Buena parte de la plantilla dirige también sus quejas hacia la dirección. Aida Rodrigo presentó el viernes su dimisión después de haberse puesto al frente de Sograndio hace un año. Psicóloga y con formación especializada, los trabajadores consideran que no tenía la experiencia suficiente para una responsabilidad como la de dirigir Sograndio.

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El equipo educativo avisó hace un año de cómo iba "degenerando la situación" y de la "laxitud y falta de implicación" de la directora. "El 20 de enero hubo una reunión con el Principado y decidieron mantenerla. Dirigir esto es algo muy gordo y ella tenía una experiencia de cuatro meses en el centro. Aquí hace falta gente que establezca normas claras y mano dura, que los internos sepan que hay consecuencias a sus acciones; si no, estamos perdidos. Porque este es un centro de responsabilidad penal y, por tanto, las normas han de cumplirse", denuncian.