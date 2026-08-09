Vox exige medidas de seguridad urgentes tras el tiroteo con incautación de droga en el centro de Oviedo

El grupo municipal Vox reclamó este domingo la aplicación de medidas de seguridad urgentes en Oviedo tras producirse un tiroteo en la calle Pérez de la Sala, un grave incidente que finalizó con la detención de un hombre y el decomiso de siete kilos de cocaína. La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, exigió al Ayuntamiento que dé a conocer las conclusiones y los acuerdos de la Junta Local de Seguridad celebrada hace dos meses y avisó de que este episodio no es un caso aislado, subrayando que "no se trata de generar alarma, sino de afrontar los hechos" para garantizar la protección de los ovetenses.

Los hechos que motivaron la denuncia ocurrieron en la mañana de este domingo, cuando se registraron dos disparos en plena vía pública. La intervención de la Policía Local posibilitó el arresto del presunto autor, un varón de origen dominicano, poco después de las detonaciones en un inmueble de la calle Pérez de Ayala. Durante el registro de la vivienda, los agentes intervinieron una pistola lista para ser utilizada, el cargamento de estupefacientes y unos 5.000 euros en efectivo.

La portavoz de Vox calificó el escenario de "hecho gravísimo" por la combinación de disparos en horario matutino, la presencia de un arma cargada y la cantidad de droga hallada. Peralta transmitió su "enhorabuena a los agentes por una actuación rápida y eficaz", aunque alertó sobre la peligrosidad de una situación que pudo haber derivado en consecuencias mucho más trágicas.

Para el grupo municipal, el suceso se enmarca en una tendencia preocupante que el consistorio no debería minimizar. Peralta recordó que el presente año ya ha registrado otros episodios violentos, como el apuñalamiento de un joven en la zona histórica durante el mes de enero o el altercado ocurrido en marzo a las puertas de un local de ocio nocturno en la calle La Luna, donde dos personas intentaron acometer a la autoridad.

La formación recordó que fue su propio grupo quien instó a convocar la Junta Local de Seguridad el pasado junio, pero lamentó que, transcurrido un bimestre, todavía no se hayan materializado soluciones. "Las reuniones sirven de poco si después no se traducen en actuaciones", sentenció la portavoz, quien criticó la falta de información sobre las directrices concretas que el gobierno local prevé adoptar.

Desde Vox insistieron en que el Ayuntamiento debe tomarse "muy en serio la evolución de la seguridad" y dejar de negar unos problemas que, a su juicio, no desaparecerán por omisión. En este sentido, Peralta instó a reforzar la prevención y la dotación de medios para los efectivos policiales, con el objetivo de que exista una mayor presencia en las calles y la ciudadanía recupere la sensación de protección en su entorno habitual.