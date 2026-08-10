Canteli y Llera, los primeros en la salida

La cuenta atrás para las elecciones municipales de 2027 ya ha comenzado, y cuando todavía quedan algo más de nueve meses para volver a las urnas el tablero político empieza a tomar forma. Los dos principales partidos tienen ya despejada su principal incógnita: quién encabezará sus respectivas candidaturas. El PP volverá a confiar en Alfredo Canteli, que optará a un tercer mandato después de conquistar la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE afrontará la cita con una renovación mucho más profunda de la mano de Sergio Llera, de 26 años, convirtiéndose en el candidato socialista más joven a la Alcaldía en la historia de la democracia. La incógnita por el momento es qué pasará con IU-Convocatoria por Oviedo y Vox. Si no hay sorpresas, Gaspar Llamazares y Sonsoles Peralta podrían repetir. Ellos aspiran, al menos, a ser de nuevo cabezas de lista.

Canteli, un candidato que sigue sin afiliarse al PP por más que sea una de sus marcas municipales destacadas en el país, no esconde que afronta esta nueva etapa con la misma ambición con la que llegó al Ayuntamiento en 2019. Cuatro años después logró uno de sus principales objetivos: la mayoría absoluta. El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, confirmó hace un mes que volverá a encabezar la lista del PP y aspira a dar continuidad a los siete años de intenso trabajo. "Creo que en Oviedo falta mucho por hacer y tengo muy claro que, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer". También habla de "mucho trabajo, mucha ilusión y honradez" y se marca como objetivo "continuar elevando el nivel" de Oviedo, una ciudad que considera que ha conseguido ganar presencia y convertirse en referencia fuera de Asturias. En estos cuatro años ha sido Capital Española de la Gastronomía, Ciudad Europea del Deporte y en diciembre se sabrá si logra conquistar la final para ser la Capital Europea de la Cultura en 2031.

Sobre los nombres que lo acompañarán en la candidatura, Canteli lleva semanas diciendo que repetirá el equipo que lleva cuatro años trabajando a su lado y que su principal objetivo será retener la mayoría absoluta.

Frente a la continuidad que representa Canteli, en el PSOE apuesta por la renovación. Los socialistas estrenarán por segunda vez consecutiva candidato en las elecciones, y Sergio Llera será el encargado de intentar recuperar para su partido la Alcaldía, que por última vez ostentaron entre 2015 y 2019 de la mano de Wenceslao López. El partido vive unas intensas semanas de verano con las primarias para elegir al alcadable y la decisión de los militantes ha supuesto la dimisión de Delia Losa de la secretaría general de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) y la instauración de una gestora en manos del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Llera afronta esta nueva etapa poniendo el foco en la vivienda, en los barrios, la zona rural y dar un giro económico a las políticas de Canteli. "Mi obsesión durante los próximos nueve meses será ganarme la confianza de Oviedo antes que pedir su voto. Y hacerlo con muchísima ilusión y también con mucha responsabilidad. Ahora empieza el trabajo de verdad", afirma.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, se declara dispuesta a asumir la responsabilidad que determine el partido, pero evita anticipar tiempos. "Siempre estoy y he estado dispuesta a lo que quiera el partido", señala, para a renglón seguido asegurar estar centrada en continuar con el trabajo realizado.

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También Gaspar Llamazares se muestra dipuesto a volver a encabezar el espacio de IU-Convocatoria por Oviedo, aunque sitúa el debate en un escenario político más amplio. "Estoy disponible y me hacía ilusión encabezar una mayoría de izquierdas", asegura. Su planteamiento pasa, en primer lugar, por "el diálogo y el acuerdo" entre las fuerzas progresistas y, en segundo término, por impedir que Vox pueda condicionar las políticas municipales.