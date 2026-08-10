El cartel de San Mateo lleva al Ayuntamiento, "una folixa que arropa a todos los ciudadanos"

Una explosión de color textil abraza la piedra del edificio consistorial. Figuras que se entrelazan en ritmos que van del bolero al jazz, gaiteros que emergen como guardianes de la tradición y un "skyline" nocturno donde San Tirso y la Catedral vigilan una escena de alegría colectiva. Esta visión vibrante de la plaza del Ayuntamiento es la que ofrece el cartel oficial de las fiestas de San Mateo 2026, una obra firmada por el estudio Viento del Norte, integrado por Marta López y Quino Marín. Ellos son los guionistas de esta narrativa visual que busca, además de la emoción festiva, proyectar Oviedo como ciudad de la "Amabilidá", en este año clave para lograr la Capitalidad Cultural. Así, con la pieza titulada "Bailar la plaza", la pareja ha querido que un espacio administrativo que a veces "se siente austero" se convierta "en un escenario vivo de alegría y comunidad". "Que el Ayuntamiento no sea una institución seria, sino un personaje más de una folixa que arropa a todos los ciudadanos", resumen los artistas.

El eje vertebrador del diseño es el concepto de "Amabilidá", lema central de la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Cultural Europea de 2031. Marta López explica que la intención fue transformar la percepción de la ciudad, tratándola como un espacio acogedor. "Oviedo siempre tuvo esa esencia de Vetusta, una ciudad recogida y tranquila donde hay una calidad de vida que permite andar por las calles", señala. Bajo esta premisa, el equipo decidió despojar de su contexto institucional al consistorio "envolviéndolo" en tejido. Para los autores, el mundo textil representa la máxima expresión de lo amable: "Cuando un niño nace, lo envuelves en un tejido. Quisimos transformar la amabilidad en algo sólido, convirtiendo el Ayuntamiento en un tejido acogedor que arropa a la gente".

El nuevo cartel de San Mateo. / .

En la escena central, el cartel alude al mestizaje cultural para mostrar una realidad cosmopolita. Las parejas que bailan en primer plano sugieren movimientos de tango o bolero, reflejando una sociedad que integra diversas influencias culturales. "Es un guiño al mestizaje y a la nueva actualidad de la ciudad, que acoge todo tipo de culturas, tanto latinas como de otros lugares", explica López. Esta diversidad convive con la identidad asturiana, representada por las gaitas y el traje tradicional. Según Quino Marín, autor de la ilustración, la presencia de estos elementos es "de obligado cumplimiento" debido al fuerte resurgimiento que vive la música tradicional en la región, integrada ya plenamente en el paisaje festivo urbano.

Otro aspecto relevante del cartel es el tratamiento del entorno. La escena se sitúa en un ambiente nocturno donde los monumentos, como San Tirso o la Catedral, aparecen en un segundo plano perfilados por una iluminación de romería. Los autores buscaron equilibrar la sobriedad arquitectónica con la alegría de las luces de colores. Para organizar estos planos, Marín recurre a una metáfora musical al explicar que la presencia del patrimonio funciona como el acompañamiento de una banda. "Es como cuando un guitarrista hace un solo; los demás instrumentos bajan el tono para no competir", señala el ilustrador. De este modo, la arquitectura aporta identidad y contexto sin eclipsar el dinamismo de la escena principal.

La gastronomía también reclama su sitio en la composición mediante referencias al "tapeo" típico de San Mateo, con platos de oricios y mejillones. "Aquí no se concibe una folixa sin papeo", recuerdan los autores, que lamentan no haber podido incluir la sidra porque la normativa prohíbe expresamente la representación de alcohol en elementos publicitarios institucionales. Además, defienden la elección de las luces de colores frente a las críticas de quienes las juzgan ajenas a la tradición local, reivindicando que el colorido de bombillas y banderitas es consustancial a las romerías asturianas y fundamental para dotar a la plaza de una atmósfera bailable.

La obra también funciona como un homenaje personal. El diseño que recubre la fachada del Ayuntamiento utiliza motivos de estampado textil a través de mosaicos o "patchwork", un guiño directo a las madres de ambos artistas, Hortensia Prieto y Curra Márquez. Esta última fue una pionera reconocida en este arte textil en España según relata Marín y su influencia técnica se traslada ahora al cartel.

En la parte técnica, los artistas reivindican el oficio del diseñador frente a la irrupción de la Inteligencia Artificial. Tras la presentación del cartel, surgieron voces en redes sociales que cuestionaban la autoría humana del diseño, una crítica que los autores atribuyen a la confusión actual entre la ilustración digital y los procesos algorítmicos. Por ello, ambos autores, en especial Marín, ilustrador editorial con tres décadas de experiencia, defienden la naturaleza digital, pero artesana, de su trabajo. Subrayan el esfuerzo de composición manual que requiere una obra de estas características, especialmente al tener que adaptar los personajes y elementos a multitud de formatos.

Frente a los patrones clónicos de la IA, Marín destaca el control manual de cada foco de luz y la disposición de cada figura en el lienzo, un proceso que no puede ser replicado por un modelo de repetición. Este compromiso con la creación manual es parte del proyecto vital de los diseñadores, quienes hace años decidieron apostar por Asturias para desarrollar su carrera profesional buscando un entorno de cercanía y calidad de vida.

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Con el Ayuntamiento transformado en un símbolo textil de acogida y la plaza llena de vida multicultural, el cartel logra su propósito fundamental: invitar a los ciudadanos a "Bailar la plaza" y convertir el centro institucional en el corazón más amable de las fiestas de San Mateo.