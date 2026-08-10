El cine itinerante y las rutas teatralizadas por el Campoamor marcan la agenda cultural de Oviedo hasta el 14 de agosto

Oviedo desplegará entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto una programación cultural donde el cine itinerante y las rutas teatralizadas por el Campoamor marcarán la agenda cultural de Oviedo. El ciclo "Cine a la luz de la luna" recuperará la sesión de "Paddington" en Olloniego el lunes 10 a las 22.15 horas dentro de una semana con citas musicales y festivales de comedia en diversos barrios y parroquias. La oferta de actividades, que comenzará cada tarde en diferentes puntos del municipio, concentrará sus propuestas en horario vespertino y nocturno en enclaves como Trubia, San Claudio o Ciudad Naranco.

Las artes escénicas ocuparán un lugar central con la propuesta de Factoría Norte en el Teatro Campoamor. La organización llevará a cabo recorridos dramatizados con pases dobles diarios, a las 17.30 y 19.30 horas, desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de agosto, permitiendo a grupos de 60 personas conocer las interioridades del coliseo. Estas visitas mantendrán un sistema de acceso gratuito para los menores de tres años, mientras que las entradas tendrán un coste de 9 euros para niños de 4 a 11 años y de 12 euros para los mayores de 12 años.

De forma simultánea, el XVI Festival Nacional de Teatro Amateur "Ciudad de Oviedo", Memorial José Antonio Lobato, continuará su desarrollo con dos citas destacadas. El martes 11, a las 19.30 horas, el Teatro Filarmónica acogerá la representación de la comedia "Camín de Santiago" a cargo de la compañía Teatro Santa Bárbara, con un precio de 5 euros. Por su parte, el jueves 13, también a las 19.30 horas, la actividad se trasladará al Teatro Casino de Trubia, donde la Compañía Asturiana de Comedias pondrá en escena de forma gratuita la obra "Tres Sainetes".

La oferta cinematográfica del ciclo "Cine a la luz de la luna" recorrerá diversos puntos del municipio con proyecciones a las 22.15 horas. Tras la sesión de "Paddington" en Olloniego el lunes 10, la programación continuará el martes 11 en el patio de las antiguas escuelas de San Claudio con la cinta "Cómo entrenar a tu dragón". El miércoles 12, la Plaza de Juan Pablo II en Ciudad Naranco albergará un nuevo pase de "Paddington", mientras que el jueves 13 el ciclo se desplazará a la Plaza General Ordóñez de Trubia para proyectar la producción española "El favor".

La música de calle también tendrá su espacio a través de la Banda de Música Ciudad de Oviedo. La formación protagonizará el miércoles 12, a las 19.00 horas, el ciclo "Vive la Banda" en el Paseo de la Rosaleda del Campo San Francisco y, el jueves 13 a la misma hora (19.00 horas), regresará al Quiosco del Bombé para celebrar los tradicionales "Bailes del Bombé".

El Ayuntamiento recuerda que las localidades para las visitas al Campoamor, el festival amateur y el ciclo "Oviedo de Teatro" permanecerán disponibles en los canales habituales. Las taquillas del teatro de la calle Pelayo abren de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, reforzándose con puntos de venta adicionales en el Teatro Filarmónica desde las 17.00 horas durante las tardes de función.