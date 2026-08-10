Fallece a los 78 años José Luis Roca, histórico catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Oviedo

El catedrático de Literatura Hispanoamericana José Luis Roca falleció en la madrugada del lunes en Oviedo a los 78 años, víctima de un cáncer con el que llevaba luchando en los últimos meses. Con él se va una de las figuras históricas del mundo de las Humanidades en la Universidad de Oviedo, un docente singular, genio y figura, apasionado por la literatura hasta la vehemencia y metódico en su obsesión bibliófila, poseedor de una magnífica biblioteca y de una amplísima documentación bibliográfica. Era un hombre culto e irrepetible, imprevisible en sus arranques y muy previsible en su bonhomía y camaradería, como lo describen sus colegas, algunos de ellos compañeros ya desde la época de estudiantes.

Hijo del leridano José María Roca Franquesa, catedrático de instituto y autor de una destacada historia de la Literatura Española e Hispanoamericana junto a Díez-Echarri, su padre orientó sus estudios y acabó inclinando su vocación a un mundo que le había interesado desde pequeño aunque su primera idea fue la de dedicarse a la Medicina. Así que José Luis Roca cursó Filosofía y Letras en el Caserón de San Francisco en Oviedo, compañero de Ignacio García Noriega o Álvaro Ruiz de la Peña, participó en algunas revueltas universitarias y acabó doctorándose en 1974, con una tesis sobre el novelista argentino Manuel Gálvez que nunca publicó en su totalidad.

Como agregado y catedrático, después, de Literatura Hispanoamericana, fue el primero en la universidad española que dedicándose a esa especialidad había hecho una tesis en concreto sobre un autor hispanoamericano. Docente singular, sus clases eran irrepetibles y apasionadas. Consideraba que un alumno universitario tenía acceso a la información básica a través de los manuales y que la función del profesor en el aula debía ir encaminada a profundizar en el meollo de la asignatura, espolear el pensamiento, abrir nuevos caminos. Sabía hacer eso con ingenio, vehemencia y gracia, manteniendo, también, un tono crítico con la propia institución.

Desarrolló también una actividad importante en la gestión académica. Fue director del área de Filología, coordinó durante años la parte de Humanidades de las pruebas de selectividad y en la época del rectorado de Julio Rodríguez, del que era muy amigo, estuvo muy vinculado a la creación del Sindicato Independiente de Personal Universitario (SIPU)

Era un bibliófilo apasionado y metódico. Ningún aspecto del mundo del libro le era ajeno y durante toda su vida compró y rebuscó por los rastrillos, también por el del Fontán, que seguía frecuentando. Alimentó una importante biblioteca a la que dedicó los últimos años, después de su jubilación, en 2011, en su casa de un pueblo próximo a Castropol. En Oviedo fue fiel, durante las tres últimas décadas, a la tertulia del Grano de Oro, que compartía con otros destacados miembros de la comunidad universitaria, como Vicente Gotor, Luis Roldán o Esteban Fernández. El exrector Gotor le recordaba este lunes como “una persona muy culta". "Leía mucho y era muy ordenado. Todos los jueves guardaba el suplemento de Cultura de LA NUEVA ESPAÑA. Era un hombre de mucho prestigio en el campo de las Humanidades y en la tertulia lleva la voz cantante, era el animador".

El también catedrático de literatura Antonio Fernández Insuela también se refirió a José Luis Roca como "un buen amigo, una magnífica persona que ayudó siempre a los compañeros compartiendo cualquier material". Otro colega, Álvaro Ruiz de la Peña, visiblemente afectado por la muerte de José Luis "Chichi" Roca, lo describe como una persona "peculiar y original". "Sentía un enorme amor por la literatura, por la documentación literaria, y fue un bibliógrafo consumado hasta el fin de sus días, con un gusto muy inquieto por el mundo de la edición, un enamorado de los libros".

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