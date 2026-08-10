¿Habrá nuevos puntos limpios en el municipio de Oviedo? El PSOE denuncia que el Ayuntamiento "no hace los deberes"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, exige que se aclare si la administración local ofreció ya formalmente a Cogersa las parcelas necesarias para instalar nuevos puntos limpios en el municipio. El líder de la oposición denunció que el equipo de gobierno "sigue sin hacer sus deberes" en esta materia, a pesar de que desde finales de 2023 existe un mandato del pleno que exige localizar estos espacios con la mayor celeridad posible para mejorar la gestión de residuos.

La iniciativa parlamentaria del grupo socialista reclamó transparencia sobre el estado de los terrenos inicialmente previstos en San Claudio y La Corredoria. Según explicó el portavoz, aunque se anunciaron avances en estos emplazamientos, la gestión municipal se caracterizó hasta ahora por una "respuesta nula" que, a su juicio, evidenció la falta de diligencia del ejecutivo local para resolver la carencia de estas infraestructuras. "Desde diciembre de 2023 contamos con un mandato plenario que exige buscar ‘a la mayor brevedad’ nuevas ubicaciones", recordó Llaneza para subrayar el tiempo transcurrido sin resultados tangibles.

El conflicto se remonta a principios de 2025, cuando el cierre del centro de recogida para empresas en el polígono de Espíritu Santo obligó a negociar una prórroga de seis meses. Durante ese periodo, el Ayuntamiento debía facilitar suelo para nuevas instalaciones, un compromiso que todavía no se materializó. El representante socialista afeó que, pese a que en abril de ese mismo año se les aseguró que la solución sería "inminente", un ejercicio después la situación permanece bloqueada sin que conste la ejecución de ninguna medida concreta.

Llaneza incidió en el agravio comparativo que sufre la capital respecto a otras ciudades cercanas, mencionando que Oviedo solo dispone de un centro frente a los cuatro operativos en Gijón. El portavoz hizo hincapié en que la ampliación de esta red no supondría un desembolso para las arcas municipales, dado que el consorcio regional se encarga de financiar íntegramente la compra y el acondicionamiento de los terrenos. Según el edil, se trata de equipamientos "fundamentales" tanto para el tratamiento de desechos no convencionales como para el sostenimiento de la actividad de los autónomos locales.

Por último, el PSOE también puso el foco en el funcionamiento de los servicios itinerantes de recogida que operan en distintos barrios de la ciudad. El grupo municipal solicitó información detallada sobre el destino final de los materiales depositados por los ciudadanos en estos dispositivos móviles, así como el desglose de las cantidades acumuladas hasta la fecha en cada una de las categorías de residuos tratadas.