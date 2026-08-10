Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia

Un varón de unos 55 años, según fuentes de la investigación, ha sido hallado muerto este lunes al mediodía en las inmediaciones del cementerio de San Pedro del Nora, cerca de Trubia. Bomberos de Oviedo, Policía Local y Guardia Civil trabajan en la zona con equipos forenses desde las 12.30 horas, cuando una vecina dio aviso al detectar un cadáver flotando en las aguas del río Nora.

Los efectivos municipales del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) recuperaron el cadáver poco después. La investigación no ha podido, de momento, determinar su identidad. Los primeros datos apuntan, no obstante, a que se trata de un fallecimiento muy reciente. Se trata de un varón, de unos 55 años, algo corpulento, con ropa deportiva, camiseta sin mangas y pantalón corto, y que no llevaba encima ninguna identificación ni llaves, lo que ha llevado a pensar que se puede tratar de un vecino de la zona. Estas mismas fuentes también apuntan a la posibilidad de que el hombre hubiera salido a hacer ejercicio y hubiera sufrido una crisis al querer refrescarse en el río.

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Los servicios funerarios llegaron a la zona sobre las dos de la tarde para proceder a llevarse el cadáver, después de que finalizaran su trabajo los equipos forenses y de la policía judicial.