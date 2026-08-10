LINK, CIMCO, Parees y RADAR, cuatro apuestas culturales para reforzar a Oviedo como candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031

El stand de Oviedo de la Feria de Muestras ha sido el lugar escogido este lunes para presentar lunes los proyectos de LINK, CIMCO, Parees y RADAR. Cuatro propuestas culturales que refuerzan a la capital asturiana como la Capital Europea de la Cultura en 2031.

El primero en tomar la palabra fue el programador José Castellano, que explicó en qué consistía el proyecto de LINK. “Es un espacio de encuentro de lenguajes artísticos avanzados a través de instalaciones audiovisuales de gran formato y de piezas de realidades extendidas en el que se explora la disolución de las fronteras entre los creadores y proyectores a través de la participación. En esta séptima edición, los temas que vamos a tratar son la memoria, la vigilancia, la precariedad y el impacto de la tecnología sobre el planeta y sobre los seres vivos. En la fábrica de armas tendremos tres instalaciones audiovisuales y cuatro experiencias de realidades extendidas con piezas provenientes de Francia, Taiwán, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Islandia y España. El Festival empieza el viernes 28 hasta el domingo 30 de agosto con horario, el viernes de 16.30 a 22.30 horas y el sábado y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 22.30 horas”, explicó.

Cristina Gestido, directora artística de CIMCO, fue la siguiente en tomar la palabra. “CIMCO tiene un objetivo muy claro: acercar la música de cámara clásica a nuevos públicos y al mismo tiempo ofrecer nuevas experiencias al público que ya disfruta de este género. En este 2026 tendremos cuatro conciertos en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe, cuatro propuestas diferentes que nos transmiten una experiencia artística en la que la música se encuentra con otras disciplinas. El ciclo comenzará el 24 de septiembre a las 19.30 horas, con el estreno de Origen, una propuesta que parte de la tradición asturiana y se reinterpreta desde una mirada contemporánea con el compositor Jesús Arévalo, interpretado por el pianista Carlos Calvo”.

Eduardo Crespo, director artístico de Parees, explicó la temática de este año. “Los murales reflejan los sentidos de pertinencia de cada comunidad. Este año se van a pintar tres murales de gran formato, además del taller de muralismo para familias, en el Parque de Invierno y la ruta guiada por algunos de los murales, que nos explica un poco cómo se hicieron, quién los hizo, anécdotas… “.

El último en explicar su proyecto fue Pablo de María, director artístico de RADAR, que ha indicado que todos los jueves y domingos, en el Teatro Filarmónica y en el Teatro Casino de Trubia, “se puede disfrutar de una proyección. "Empezamos el próximo octubre”, indica. La programación de Radar y SACO siempre ha tenido una mirada puesta en Europa. “Nos gusta mucho también ofrecer al público una visión sobre lo que es Europa, sobre lo que fue Europa, lo que podrían ser las culturas europeas a través del cine. El cine es una gran herramienta para explicarnos, para comprendernos y para comunicarnos”, explica.

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Las presentaciones fueron introducidas por la vicepresidenta de la Fundación Municipal de Cultura, Covadonga Díaz, que además relaciona los proyectos con la candidatura a capital europea de la cultura. “Estos son cuatro proyectos que reflejan la riqueza y la diversidad cultural de Oviedo: LINK, CIMCO, Parees y RADAR, distintas formas de entender la creación contemporánea y de acercar la cultura a la ciudadanía. Son proyectos diferentes, con identidades propias, pero que comparten una misma mirada: hacer de la cultura un motor de creatividad, de participación y de transformación de la ciudad. Ahí es donde aparece la Amabilidá, una palabra que forma parte de nuestra identidad y que entendemos no solo como una forma de ser, sino como una manera de construir ciudad.”