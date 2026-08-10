La nueva Ronda Sur de Oviedo, "un inmenso salto" para acabar de coser los barrios

La Ronda Sur de Oviedo, dicen los vecinos de los barrios que tocan el eje meridional de circunvalación, ha dejado de ser una barrera de asfalto para convertirse en un eje de convivencia. Lo que durante décadas funcionó como una autovía urbana que fracturaba la conexión entre Otero, Villafría, Santo Domingo y San Pedro Mestallón, encara hoy el final de una ambiciosa rehabilitación que ha movilizado 2,1 millones de euros. Con la reducción de tres a dos carriles por sentido, la creación de una mediana ajardinada y la adecuación de rampas y accesos peatonales, la magnitud de la obra no solo se mide en metros cuadrados de pavimentación, sino en calidad de vida, según la opinión generalizada entre los ovetenses consultados, ya que el proyecto representa, en sus palabras, "un inmenso salto para la zona".

La reurbanización en la Ronda Sur en Oviedo da una nueva vida al barrio, en imágenes / Nicolás Silva García

El devenir de los trabajos lo han seguido con lupa quienes habitan sus márgenes con palpable satisfacción. María Alonso, vecina de la calle Isidoro Chamorro Pérez, observa con optimismo el avance de los remates de jardinería mientras recorre las nuevas aceras. "Estoy esperando que inauguren las obras, sobre todo la salida a la autopista. Será un gran cambio en el día a día, mucha diferencia", señala Alonso, al tiempo que resume el sentir de sus vecinos al calificar la intervención como un avance en la comodidad para el acceso a sus viviendas.

Uno de los puntos neurálgicos de esta transformación es la conectividad peatonal, y no solo por las aceras a ambos lados del bulevar. Históricamente, cruzar de un lado a otro de la Ronda Sur exigía largos rodeos, a lo que se dio solución hace varios cursos con un paso de peatones, en zig zag y en dos tiempos, eso sí. Con las últimas obras se ha modificado su diseño, haciéndolo lineal y directo, de orilla a orilla. Luisa Jorge, residente en la zona, es de las que utilizaba este acceso de forma cotidiana y aprecia la mejora. "Le ha dado otra vida a la calle", afirma, en términos generales sobre la solución técnica que se ha visto optimizada en los nuevos planos.

El proyecto no solo ha buscado el beneficio peatonal, sino que ha reconfigurado la logística del tráfico rodado. La supresión del antiguo fondo de saco de la calle Asensio Bretones y su apertura a la circunvalación es uno de los hitos del plan y permite entrada y salida al barrio de Santo Domingo. "La idea era un bulevar, ahora se cumple con la calle ancha y una zona verde por el medio; esta calle que no tenía sentido, ahora ya es útil", agradece Mariano Rodríguez refiriéndose al acceso nuevo de Asensio Bretones.

Desde Villafría, el proyecto incluye otro pinchazo que incorpora a la autovía. Jorge Rueda, quien utiliza el coche a diario para desplazarse a su puesto de trabajo desde ese barrio, aprecia el impacto: "Para ir a trabajar son 5 o 6 minutos menos, parece poco, pero se notará cada día".

A esta eficiencia temporal se suma la mejora en la conservación de los vehículos. Adelaida Sánchez, vecina de la zona, destaca el valor del reasfaltado integral de la vía. Antes de entrar en su portal tras realizar la compra, recuerda las deficiencias del firme anterior. "La calzada de antes me destrozaba las ruedas; se han gastado muchos recursos, pero ha mejorado mucho el ambiente y el día a día", opina.

El componente recreativo se ha convertido en otro valor añadido. El nuevo diseño facilita que el paseo diario o la salida con mascotas sea una experiencia más amable. Mientras pasea a su perro, Javier Sánchez se muestra entusiasta con el "fantástico" resultado estético y funcional: "Para pasear con él está mucho mejor". Esta utilidad trasciende a los residentes inmediatos, atrayendo a ciudadanos de otros puntos de Oviedo, como a Salvador Vallecillo, que acude a la Ronda Sur específicamente para caminar y encuentra todo "más cómodo y seguro para los peatones".

No obstante, siempre hay sugerencias de aspectos a pulir, como los que propone Juan Manuel Vigil. "Los botones de los semáforos a veces fallan", advierte; y le pesa que "cuando vas con el coche, tienes que subir toda la calle si por cualquier cosa tienes que dar la vuelta".

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