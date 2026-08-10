Verónica Fernández, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer: "No podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres"
Tras el asesinato de Laura Cruz el pasado miércoles en Llanes a manos de su expareja, el Principado condena los crímenes machistas con un minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en Asturias
Bárbara Martín
“La violencia machista es una violencia estructural sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres”, declaró Verónica Fernández, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Asturias, durante la concentración y el minuto de silencio convocados este lunes en Oviedo tras el asesinato el pasado miércoles en Llanes de la guardia civil Laura Cruz a manos de su expareja.
Verónica Fernández indicó que “a pesar de los planteamientos negacionistas de la violencia machista” se continúa avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. La responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Asturias hizo un llamamiento a todas las instituciones, administraciones y al conjunto de la sociedad para mantener la lucha contra la violencia machista “desde la unidad y la firmeza”.
Verónica Fernández recordó a las últimas víctimas de la violencia de género en España. Citó, entre otras y además de Laura Cruz, a Melinda, en Málaga, el pasado 21 de julio, y Paula, en Cantabria, el 31 de julio, y transmitió su pésame a "madres, hijos, familiares y amistades" de todas ellas, así como a los del resto de mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas. Fernández aprovechó la ocasión para recordar que a día de hoy suman ya 36 mujeres y tres menores de edad víctimas mortales de la violencia machista en España este año, y 1377 desde 2003. "Ninguna sociedad democrática puede tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres", subrayó.
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