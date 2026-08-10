Verónica Fernández, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer: "No podemos tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres"

“La violencia machista es una violencia estructural sustentada en la discriminación sexista, la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres”, declaró Verónica Fernández, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Asturias, durante la concentración y el minuto de silencio convocados este lunes en Oviedo tras el asesinato el pasado miércoles en Llanes de la guardia civil Laura Cruz a manos de su expareja.

Verónica Fernández indicó que “a pesar de los planteamientos negacionistas de la violencia machista” se continúa avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. La responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Asturias hizo un llamamiento a todas las instituciones, administraciones y al conjunto de la sociedad para mantener la lucha contra la violencia machista “desde la unidad y la firmeza”.

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Verónica Fernández recordó a las últimas víctimas de la violencia de género en España. Citó, entre otras y además de Laura Cruz, a Melinda, en Málaga, el pasado 21 de julio, y Paula, en Cantabria, el 31 de julio, y transmitió su pésame a "madres, hijos, familiares y amistades" de todas ellas, así como a los del resto de mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas. Fernández aprovechó la ocasión para recordar que a día de hoy suman ya 36 mujeres y tres menores de edad víctimas mortales de la violencia machista en España este año, y 1377 desde 2003. "Ninguna sociedad democrática puede tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres", subrayó.