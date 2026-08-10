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Vox denuncia que el Archivo de Oviedo lleva quince años colapsado y exige un traslado urgente

La formación reclama un local adecuado y un calendario ante un servicio que "arrastra graves deficiencias desde hace más de una década"

El archivo municipal.

El archivo municipal. / MIKI LOPEZ

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Oriol López

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo exigió este lunes una solución inmediata para revertir el colapso que sufre el Archivo Municipal desde hace quince años. La portavoz de la formación, Sonsoles Peralta, anunció que llevará este problema a la Comisión de Urbanismo para reclamar un local adecuado y un calendario de traslado definitivo, tras denunciar que el servicio "arrastra graves deficiencias desde hace más de una década" por la absoluta falta de espacio para custodiar nuevos fondos. Peralta criticó que el equipamiento se encuentre bloqueado operativamente y no pueda recibir documentación oficial, como la del área de Licencias, desde el ejercicio 2010.

La iniciativa de Vox pretende forzar un compromiso firme del equipo de Gobierno para resolver una situación que la portavoz calificó de "inadmisible". Según relató Peralta, la Memoria del propio Archivo correspondiente a 2025 volvió a certificar que no se habilitó ningún depósito adicional para aliviar la saturación. "El equipo de Gobierno conoce perfectamente el problema, pero sigue sin ofrecer una solución ni dotar al servicio del espacio necesario", recriminó la representante municipal, quien subrayó que la falta de metros cuadrados impide actualmente prestar una atención eficaz a la ciudadanía.

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Este escenario de saturación no solo lastra el funcionamiento del centro de custodia, sino que genera un impacto negativo en otros departamentos del Consistorio. La edil advirtió que la imposibilidad de transferir los expedientes históricos "dificulta la atención de numerosas consultas" y obliga a derivar a los usuarios hacia las secciones de Transparencia o Licencias, las cuales carecen de la preparación técnica para asumir estas tareas de archivo. A juicio de Peralta, la "inacción" municipal termina trasladando las consecuencias a los vecinos, quienes no reciben un servicio de calidad ni ven garantizado su derecho de acceso a la documentación oficial.

Vox recordó que ya trasladó esta problemática en las comisiones celebradas durante los años 2024 y 2025, periodo en el que se barajaron diferentes ubicaciones como el Palacio de Inclán Leiguardia, la antigua Fábrica de Gas, el entorno de La Vega o el ala oeste de San Pelayo. "En 2024 nos dijeron que se buscaba local y en 2025 constatamos que no se había hecho nada", denunció la portavoz, insistiendo en que el último informe anual confirma que el proyecto se encuentra paralizado en el mismo punto que hace un año.

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De cara a la próxima sesión de la comisión, la formación preguntará por la existencia de informes técnicos que avalen la viabilidad de las sedes propuestas anteriormente. Asimismo, registrarán un ruego para fijar un plazo máximo que ponga fin al almacenamiento deficitario de los legajos. Peralta concluyó su intervención exigiendo una "solución real" frente a lo que considera simples declaraciones de intenciones, con el objetivo de proteger el patrimonio documental de la ciudad y asegurar que el nuevo emplazamiento permita futuras ampliaciones de los fondos.

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