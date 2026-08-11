¿Cómo y cuando se puede acceder al Naranco y al Parque del Oeste para ver el eclipse?: la Policía Local de Oviedo da todos los detalles

Uno de las más elevadas y codiciadas ubicaciones para presenciar el eclipse total de sol de este miércoles sufrirá cortes de tráfico en su acceso. La Policía Local de Oviedo anunció este miércoles que pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico y seguridad ante la previsión de una masiva afluencia de público a la cima del Monte Naranco para presenciar el singular acontecimiento. Así, el Ayuntamiento limitará el paso de automóviles a la cumbre desde las 14.00 horas del miércoles y establece regulaciones dinámicas en el entorno del Estadio Carlos Tartiere y el Parque del Oeste para garantizar la movilidad. El operativo comienza a ejecutarse durante la noche de hoy mismo, martes, con el fin de evitar la ocupación indiscriminada de los espacios públicos y asegurar unas condiciones de protección óptimas en los puntos de mayor concentración.

Desde el área de Seguridad Ciudadana señalaron que los agentes ya se encuentran supervisando el ascenso de furgonetas y caravanas a las zonas altas del municipio. Con esta intervención previa al corte total, los efectivos busca "garantizar la seguridad de las personas" y prevenir el colapso de las vías de acceso antes de que se produzca el fenómeno astronómico. El objetivo principal de la vigilancia nocturna es ordenar el estacionamiento para evitar aglomeraciones que impidan el tránsito fluido.

En cuanto a la zona urbana, la Policía Local aplica criterios de control similares a los que se emplean habitualmente en los encentros de fútbol de alta asistencia. Según explicaron desde el área que dirige José Ramón Prado, el dispositivo se adaptará en tiempo real a la llegada de asistentes, de modo que los agentes podrán "mantener abiertos los accesos" o proceder a su clausura inmediata si las circunstancias lo requieren. En este sentido, se prioriza en todo momento la integridad de los peatones y conductores sobre cualquier otra necesidad de movilidad.

Como medida de prevención, el aparcamiento exterior del campo de fútbol permanece liberado de vehículos y cerrado al tránsito desde la jornada del lunes. Esta decisión permite a las autoridades despejar el área para facilitar la organización de los servicios de emergencia y seguridad. Desde el cuerpo policial advirtieron de que, en caso de detectarse una densidad excesiva de ciudadanos, se establecerán limitaciones adicionales en las entradas principales al entorno del Parque del Oeste.

Para finalizar, el Ayuntamiento de Oviedo realizó un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y solicita que se sigan en todo momento las indicaciones de los efectivos policiales. Las autoridades recomendaron a los vecinos que utilicen preferentemente el transporte público y eviten el uso del coche particular para desplazarse hacia los miradores y parques de la ciudad durante la jornada del eclipse.