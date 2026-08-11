La "Amabilidá" lleva 12 residencias artísticas a los colegios de Oviedo

Artistas y creadores de toda Asturias trabajarán mano a mano y en un formato de residencia con el alumnado de centros educativos del municipio de Oviedo para desarrollar proyectos vinculados con la "Amabilidá", el concepto que sostiene la propuesta de la ciudad para optar a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Eso es lo que pretende y ofrece la nueva propuesta de la candidatura, desde la que anunciaron este martes la apertura de la convocatoria del proyecto "Pequeñas Acciones por la Amabilidá". El programa, que seleccionará un máximo de 12 proyectos, tiene como objetivo principal utilizar el arte como una herramienta pedagógica para profundizar en los valores de "la convivencia, la igualdad y la sostenibilidad", transformando las aulas en espacios de cocreación donde el alumnado participará de forma activa en el desarrollo de proyectos culturales. La presentación de solicitudes se acaba de abrir y se cerrerá el 18 de septiembre.

Según las bases de la convocatoria, la idea de "Amabilidá" con la que se trabajará transciende la mera cortesía para convertirse en una herramienta de transformación social. Se busca fomentar la "escucha activa hacia quien piensa diferente y priorizar el diálogo frente a la confrontación" para construir una sociedad inclusiva.

A diferencia de otras actividades culturales tradicionales, este proyecto se enfoca en la mediación artística: el alumnado no será un mero público espectador, sino que se convertirá en cocreador junto al artista. Las propuestas seleccionadas deberán reflejar valores europeos, tales como "la democracia y la unión", aplicándolos a través de lenguajes tan diversos como las artes plásticas, la música, la danza o el teatro.

El desarrollo técnico de las residencias exige un mínimo de cinco sesiones de trabajo con el alumnado, con una duración aproximada de 100 minutos por sesión (equivalente a dos periodos lectivos). El proceso concluirá con una "presentación informal" en el propio centro educativo, ya sea en aulas, bibliotecas o patios, que servirá como cierre del proceso pedagógico y reflexión sobre el impacto de la intervención.

En cuanto a la dotación económica, cada artista o colectivo seleccionado contará con un presupuesto máximo de 3.000 euros, impuestos incluidos, para cubrir la totalidad de los costes de la propuesta. La organización permite e incentiva, además, la colaboración entre distintas disciplinas, admitiendo proyectos conjuntos de hasta dos artistas, siempre manteniendo el límite presupuestario por creador. Para participar, es requisito indispensable que los solicitantes residan en cualquier concejo de Asturias y que se encuentren en situación de alta vigente en el régimen general de la Seguridad Social durante la ejecución de las actividades.

Esta convocatoria consolida un trabajo iniciado el curso pasado. Entre los meses de abril y mayo de 2026, 20 artistas ya trabajaron en más de 30 centros ovetenses, una experiencia que culminó con la celebración del Día de Europa. El hito más destacado de aquella fase fue la "Marcha por la Amabilidá", celebrada el 8 de mayo, en la que más de 2.500 niños y niñas recorrieron las calles de la capital asturiana portando pancartas, coreografías e instrumentos creados ex profeso en las aulas.

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Una vez recibidas las propuestas, el equipo de Oviedo 2031 elaborará un catálogo unificado. El proceso se realizará exclusivamente de forma telemática a través del formulario habilitado por la organización en la página oficial de la candidatura europea, oviedo2031.eu, en la sección convocatorias.