El Ayuntamiento de Oviedo niega la alarma por el centro de menores de La Florida y aclara que atenderá a niños y niñas vulnerables

El Ayuntamiento de Oviedo negó este martes por la tarde la alarma social generada en torno a la apertura de un centro de menores en el barrio de La Florida y aclaró que las instalaciones se destinarán a niños y niñas en situación de vulnerabilidad por causas familiares o de su entorno. El Gobierno local sostuvo que los datos oficiales de la Concejalía de Políticas Sociales no se corresponden con la "información interesada" ni con la "alarma que tratan de transmitir algunos partidos políticos de la oposición", en un contexto en el que PSOE catalogó de comportamientos "propios del nazismo" a la aparición de carteles contra los jóvenes y la exigencia de Vox para que el Alcalde, Alfredo Canteli, ofreciera explicaciones sobre la gestión del proyecto.

A través de un comunicado oficial, el Consistorio ovetense salió al paso de la controversia suscitada tras conocerse que el Principado habilitará una antigua residencia geriátrica como recurso asistencial. La institución subrayó que el inmueble responderá al modelo de centros de protección que gestiona la comunidad autónoma para amparar a menores desprotegidos.

La polémica escaló tras la aparición de propaganda en las fachadas de varios edificios de la zona, lo que provocó la reacción inmediata de las formaciones con presencia institucional en Oviedo. Los primeros en pronunciarse en la jornada de hoy fueron los socialistas, a través de la concejala socialista Marisa Ponga.

La edil condenó con dureza el señalamiento de estos pisos y reclamó la retirada inmediata de los carteles de la vía pública. “A veces pensamos que hay actitudes ya superadas con el tiempo, pero por desgracia hay comportamientos más propios del nazismo que deshumanizan a los menores fomentando el odio y vinculándoles falsamente problemas de inseguridad”, sentenció la edil del PSOE.

Ponga incidió en que la acogida es una responsabilidad que deben compartir todas las comunidades autónomas por obligación legal. Para la concejala, los mensajes vertidos contra este recurso son contrarios a una sociedad "abierta y plural", por lo que defendió que Asturias ha de ser siempre "tierra de acogida" y solidaria con quienes atraviesan dificultades.

Por su parte, Vox presionó al Alcalde, al que acusó de mantener una postura ambigua. La portavoz municipal de la formación, Sonsoles Peralta, exigió al regidor que detallara si el Ayuntamiento otorgó alguna licencia o autorización para la reconversión de la antigua residencia en centro de acogida. “El regidor tiene que dejar de guardar silencio, y explicar qué información tiene el Ayuntamiento sobre las viviendas del Paseo de La Florida”, reclamó la edil.

Desde Vox cuestionaron una supuesta falta de transparencia en las conversaciones entre el Ayuntamiento y el Principado, instando al Gobierno local a comprobar si el cambio de uso del edificio requiere algún informe urbanístico o de seguridad. “Canteli no puede esconderse detrás de Barbón. Su obligación es defender los intereses de Oviedo”, concluyó Peralta, quien acusó al Ejecutivo regional de generar inquietud entre los residentes del barrio con sus planes de alojamiento.