La Justicia desbloquea la adjudicación del albergue de animales de Oviedo mientras crece el rechazo de los colectivos animalistas contra Athisa, única empresa que sigue en la licitación

La adjudicación del albergue municipal de animales de Oviedo encara su recta final después de que la Justicia haya rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias. La decisión permite al Ayuntamiento continuar con el procedimiento para adjudicar el servicio, con Athisa Medio Ambiente como única empresa que permanece actualmente en la licitación y que acumula denuncias en distintos territorios españoles por malos tratos con los animales, según denuncia el colectivo animalista.

El expediente administrativo se encuentra ahora en una fase avanzada. Athisa, que quedó como única candidata después de la exclusión de la Fundación Protectora, ya ha sido requerida para presentar la documentación necesaria antes de la adjudicación definitiva. Los servicios municipales deberán comprobar ahora que los documentos aportados cumplen las condiciones establecidas en los pliegos. Esta misma semana se celebrará la mesa de contratación definitiva y se conocerán los resultados de la licitación.

Esto supone un revés para la Fundación Protectora, que gestiona el albergue de La Bolgachina desde 2022. La Protectora había solicitado que se paralizase temporalmente el procedimiento para evitar que la adjudicación pudiera consumarse antes de que los tribunales resolvieran sobre su exclusión. Su propuesta había sido retirada debido a que no habían presentado dentro del plazo una documentación requerida por el Ayuntamiento, dejando, así, a Athisa como única aspirante a hacerse con la gestión del albergue.

La posible adjudicación a Athisa ha generado un fuerte rechazo entre distintos colectivos de protección animal de Oviedo, que cuestionan la trayectoria de la empresa en otros puntos de España. La Fundación Protectora ya había expresado meses atrás su preocupación por la posibilidad de que esta empresa asumiera la gestión del albergue. Alejandra Mier, actual gestora, llegó a afirmar que no se le ocurría «una opción peor en toda España» para los animales del centro y aseguró que la empresa acumulaba procedimientos y denuncias relacionados con presuntos casos de maltrato animal.

Estas afirmaciones se enmarcan en las críticas y actuaciones que distintos colectivos y administraciones han planteado en relación con centros gestionados por Athisa en diferentes municipios. Entre los lugares citados por las organizaciones animalistas figuran Badajoz, Granada, Logroño, Valencia y municipios de la Bahía de Cádiz.

Nacho Cuesta, concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente, reitera "el compromiso absoluto con el bienestar animal" que "es clave", afirma, para el equipo gobierno, siendo Oviedo "una ciudad referente en esa materia”. El edil explica que han surgido reparos técnicos respecto a la ermpresa que sigue en el proceso y que "no está asegurado aun que finalmente sea la seleccionada".

El Partido Animalista PACMA ha mostrado este martes su apoyo a las asociaciones y colectivos ciudadanos que están reclamando al Concejal responsable de Contratación del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, que no adjudique a Athisa la gestión del albergue municipal. La formación sostiene que la empresa ha acumulado "numerosas quejas" y controversias relacionadas con su actividad en distintos centros y reclama al Consistorio que estos antecedentes "deberían bastar" para actuar "con la máxima cautela".

PACMA también ha presentado una petición formal al Ayuntamiento para que no proceda a la adjudicación y estudie otras alternativas. Su portavoz, Yolanda Morales, considera que el Consistorio todavía está a tiempo de reconsiderar la decisión y reclama que la gestión recaiga en una entidad especializada y con experiencia acreditada en protección animal.

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Por ahora, la decisión del juzgado elimina uno de los obstáculos que podían frenar la adjudicación y el Ayuntamiento de Oviedo podría continuar con la tramitación de Athisa. Pero la resolución judicial no supone que la Fundación Protectora haya perdido definitivamente su batalla legal, ya que el recurso contra su exclusión continúa pendiente. El futuro del albergue queda, así, pendiente de dos vías paralelas: por un lado, la administrativa, que puede desembocar en la adjudicación del servicio a Athisa pese a la oposición de PACMA y de colectivos animalistas; por otro, la judicial, en la que la Fundación Protectora reclama la decisión que la dejó fuera de la licitación.