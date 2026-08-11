Oviedo blinda contra las inundaciones el área de Cerdeño con el diseño de un plan hidráulico a ejecutar en 2027

El Ayuntamiento pone en marcha la solución para resolver de forma definitiva los problemas de inundaciones en Cerdeño. Infraestructuras acaba de poner en marcha la redacción del proyecto de ordenación hidráulica del arroyo de Macaño, en el tramo comprendido entre la autopista A-66 y la antigua carretera N-634. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto estimado de 400.000 euros, está prevista que comience a principios del año 2027.

El objetivo primordial es evitar que se repitan los graves desbordamientos que históricamente han afectado a la zona y que tuvieron su punto más crítico en 2018, cuando la crecida del cauce obligó al desalojo de urgencia de la residencia de mayores del ERA, que se halla en la propia glorieta de salida de Oviedo.

El primer paso firme en este proceso ha sido la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto técnico. La empresa Sociedad Asturiana de Ingeniería Civil y Energética S.L. (INCENERSA) será la encargada de elaborar el documento en un plazo de dos meses, tras resultar adjudicataria por un importe de 16.940 euros.

La solución técnica que plantea el proyecto tomará como referencia el Plan Parcial de Las Peñas, actualmente en tramitación. La intervención consistirá en la creación de una sección tipo conformada por dos motas de relleno de material "todo uno" que delimitarán el cauce. Paralelamente, se procederá al aumento de la sección hidráulica del paso inferior de la antigua N-634, eliminando así el principal obstáculo que causa los desbordamientos. Desde el punto de vista urbanístico, el ámbito de actuación se circunscribe al suelo urbanizable sectorizado denominado "Las Peñas AUS-LPE".

El proyecto liderado por la concejalía de Nacho Cuesta no solo se limitará a la obra civil, sino que incluirá un desarrollo exhaustivo de la normativa de seguridad y salud, así como un estricto plan de gestión de residuos. Los documentos técnicos finales deberán estar visados por los colegios profesionales correspondientes y cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público.

Con esta planificación, el equipo de gobierno busca garantizar que la infraestructura sea una "obra completa" y funcional desde el primer día de su puesta en servicio, cerrando así una demanda histórica de los vecinos de Cerdeño.

En cuanto al detalle de la problemática hidráulica en Cerdeño, se debe fundamentalmente a la insuficiencia del cauce del arroyo de Macaño a su paso por las infraestructuras viarias. Según los informes técnicos, la sección del arroyo se reduce considerablemente en las proximidades de la antigua N-634 y, de manera más acusada, bajo la propia calzada. Este "cuello de botella" impide el correcto desagüe en episodios de precipitaciones intensas, provocando el anegamiento de los terrenos colindantes.

Los problemas de inundaciones en la zona suelen ser recurrente en dichosn casosa y han dejado habitualemente imágenes de la glorieta de Cerdeño parcialmente anegada y con el tráfico rodado con el agua más allá de media llanta de altura. En episodio más grave de esta índole de los últimos años, eso sí, fue el de 2018, provocado por la virulencia de la borrasca "Hugo", que obligó a desalojar a más de cien ancianos de la residencia pública situada en la rotonda.