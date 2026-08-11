Pando jubila en Oviedo su escalera del "pánico" por una rampa accesible: "Se necesitaba como agua de mayo"

Una lengua de peldaños estrecha, empinada y, en los días de lluvia, una pista de patinaje que a algunos vecinos da "pánico" transitar. Así es la escalera que, hasta hoy, sirve de cordón umbilical entre la zona peatonal de la calle Maestros Nacionales, en la barriada de El Tocote, y la Avenida del Cantábrico, que es la frontera con Pando. Esta infraestructura, que da servicio, al menos, a los más de 3.000 vecinos de las torres, tiene finalmente los días contados. El Ayuntamiento de Oviedo invertirá 143.223,94 euros para permitir a la ciudadanía sortear esta barrera arquitectónica y levantar una rampa de gran formato. La noticia ha sido recibida con alivio por los vecinos tras años denunciando caídas y lesiones. "Lo necesitábamos como agua de mayo", sentencian desde la Asociación de Vecinos Torres de Pando (Santa Gema), que celebra el hito.

En la base de la escalera, María José Rodríguez, tesorera de la asociación, y los hermanos Jesús y José Antonio Testera, este último secretario de la entidad, hacen memoria. La rampa no es un capricho reciente, sino una "reivindicación histórica" que ya encabezaba el primer presidente de Santa Gema, Felipe Álvarez. "Llevamos lo menos seis años pidiéndolo en cada revista de las fiestas y ante cada técnico que pasaba por aquí", explica Rodríguez. Para ellos, la satisfacción es plena, aunque, hablando de la infraestructura que allí aún se encuentra, señalan que el material actual de los peldaños es un peligro constante: "En invierno se moja y resbala muchísimo; es una estructura totalmente obsoleta".

Eso dejará de ser así pronto. De hecho, hoy mismo la Junta de Gobierno municipal aprueba el proyecto, diseñado por la Concejalía de Infraestructuras, que contempla una rampa de 72,88 metros de longitud diseñada para salvar un desnivel de 4,20 metros con una pendiente controlada del 8 por ciento. El objetivo es dotar al barrio de un itinerario que cumpla con la normativa vigente, eliminando unos peldaños que los propios técnicos municipales tachan de "inadecuados".

Mientras los miembros de la asociación detallan los pormenores del proyecto, por el lugar transita el matrimonio formado por Marcelino Otero y Manolita Álvarez. Vecinos de toda la vida de las torres, observan con ojos expertos el lugar donde pronto entrarán las máquinas. El hombre, veterano conocedor de la zona, se alegra de la mejora y aprovecha para apuntar un pecado original del diseño actual. "Ya era hora de que hicieran esto, pero en su tiempo tenían que haber hecho un falso túnel cuando construyeron la carretera; hubiera sido cosa de cinco minutos", lamentó. Para su mujer, la rampa es una cuestión de futuro, porque "hoy podemos bajar bien la escalera, pero mañana no sabemos si podremos; con la rampa, podrá bajar todo el mundo, tenga la edad que tenga".

La peligrosidad de la estructura actual la señalan todos los presentes, pero cobra más fuerza aún con el testimonio de Elena Fernández. La vecina baja la escalera con extrema cautela y sujetando bien la correa de su perro. "Esto está dejado de la mano de Dios", sentencia, añadiendo que le da "pánico" esa bajada. No es para menos: "Una vez me caí y me agarré a los árboles con tal fuerza que ni volvieron a crecer", relata, señalando una zona yerma de vegetación.

Su descripción de la escalera en los días húmedos alarma. "Cuando llueve, es un peligro constante. Se forma una ‘nata’ de la grasa que desprenden los coches al pasar por la avenida y los peldaños se vuelven mantequilla", explica, en referencia al intenso tráfico que atraviesa a todas horas la Avenida del Cantábrico.

Por eso, la alegría por la rampa no tapa otras heridas aún abiertas en Pando, especialmente en términos de movilidad, que el grupo aprovecha a citar en el altavoz que son estas líneas. Por ejemplo, el paso de peatones que cose la zona alta de la escalera con las torres cruzando el vial de circulación. "Los coches salen de la rotonda con mentalidad de autopista, y no respetan el semáforo", denuncian.

A esto se suma el problema crónico del aparcamiento, para el cual los vecinos consideran que el solar que antes ocupaba el antiguo campo de fútbol de Luis Oliver podría ser una solución. "Es un terreno que está muerto de risa y que no se puede edificar porque fue una finca donada para hacer pisos sociales de la protectora", explican desde la asociación. "Si el Ayuntamiento nos cediera ese trozo de tierra muerta, el favor que nos harían sería inmenso", concluyen, con la esperanza de que la rampa sea solo la primera de muchas mejoras que pongan al barrio de Pando en el lugar que sus vecinos consideran que merece.