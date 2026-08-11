Prisión para el dominicano detenido con siete kilos de cocaína tras disparar dos veces en Oviedo

A la cárcel. El juzgado de guardia de Oviedo dictaminó ayer prisión para E. R. R., el dominicano detenido por la Policía Local a primera hora del pasado domingo, media hora después de participar en un tiroteo en el cercano cruce entre Pérez de la Sala y Santa Susana, por estar en posesión de siete kilos de cocaína en un piso de la calle Pérez de Ayala. El hombre está siendo investigado por un delito contra la salud pública, relativo al tráfico de drogas, y otro de tenencia ilícita de armas.

El varón protagonizó el tiroteo en torno a las 8.00 horas al encontrar en Santa Susana a su pareja con otro hombre. Después, se fue con la mujer a su casa de Pérez de Ayala. Ya en el domicilio, empezó supuestamente a golpearla, lo que motivó que un vecino alertase a la Policía. Cuando llegaron los agentes, hallaron al inculpado –cuya familia ha contratado al abogado José Manuel Fernández González– en poder de una pistola Star del calibre 22 y una mochila en la que estaban siete kilos de cocaína, así como 5.000 euros en efectivo. La mujer supuestamente agredida fue conducida también detenida a las dependencias policiales y quedó ayer en libertad, según precisaron fuentes cercanas a la investigación.

Debido a este suceso, los vecinos de Pérez de Ayala se levantaron ayer con una fuerte presencia policial a pie de calle. Según precisaron diversos testigos, varios vehículos de la Policía Nacional, algunos rotulados y otros camuflados, se personaron en la zona en torno a las 09.30 horas y accedieron al número 14 de la vía, edificio donde hallaron la cocaína.

Testigos oculares documentaron que los agentes acudieron acompañados de animales de la patrulla canina, por lo que dedujeron que se realizó un examen pormenorizado de la vivienda en donde se hallaron el arma y los siete kilos de cocaína, en busca de pruebas adicionales para la investigación.

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En base a lo que relatan las citadas fuentes, la actividad de las fuerzas de seguridad finalizó alrededor de las 10.35 horas. En este momento es cuando se vio salir por el portal del inmueble a un varón y a una mujer de origen latinoamericano (a los que los agentes habían llevado de nuevo al edificio para recabar pruebas), ambos esposados, un hecho que causó revuelo entre los residentes al entender erroneamente que se trataba de una nueva detención.