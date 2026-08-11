"Más propio del nazismo": Así condena el PSOE el señalamiento de la ultraderecha contra la acogida de menores en Oviedo

El PSOE condenó este martes el señalamiento de la ultraderecha contra la acogida de menores en Oviedo tras la aparición de propaganda en diversos inmuebles de la zona oeste de la ciudad. Los socialistas exigieron retirar carteles contra estos jóvenes en el barrio de La Florida, hecho que vinculan a Vox, y criticaron comportamientos "propios del nazismo" que deshumanizan y fomentan el odio, una situación que la concejala Marisa Ponga calificó como una agresión a la convivencia basada en falsedades sobre la seguridad pública.

La representante del Grupo Municipal Socialista denunció la colocación de pasquines en varias fachadas en los que se identificaban pisos destinados al alojamiento de niños bajo tutela oficial. Ante este escenario, la formación instó al equipo de Gobierno local a que procediera a la limpieza inmediata de la vía pública para eliminar unos mensajes que buscan generar alarma social.

La edil remarcó que la atención a este colectivo responde a un compromiso institucional ineludible. “Se trata de un reparto que tienen que asumir obligatoriamente todas las autonomías, y Asturias es tierra de acogida y siempre será solidaria con los que más lo necesitan”, manifestó para defender la integración de los menores.

Ponga fue especialmente tajante al analizar la autoría y la naturaleza de estas acciones, que vinculó directamente a la estrategia política de Vox. “A veces pensamos que hay actitudes ya superadas con el tiempo, pero por desgracia hay comportamientos más propios del nazismo que deshumanizan a los menores fomentando el odio y vinculándoles falsamente problemas de inseguridad”, sentenció la concejala.

La formación socialista subrayó que estas proclamas resultan incompatibles con los valores de libertad de Oviedo. En este sentido, la portavoz incidió en que el discurso de la formación de Santiago Abascal altera la armonía vecinal al alarmar a la población "sin ninguna justificación".

Para finalizar, Ponga apeló a la responsabilidad del resto de fuerzas políticas para frenar este tipo de ataques excluyentes. Según advirtió la edil, "las y los demócratas no podemos mirar para otro lado" frente a consignas que se posicionan de forma "totalmente opuesta" a los cimientos de una sociedad abierta, plural y fundamentada en el respeto.