Los vecinos de La Florida se concentran contra los planes del Principado para instalar un centro de menores tutelados en el barrio
El Ayuntamiento sostiene que la información trasladada por del gobierno regional no coincide con “la información interesada ni con la alarma que buscan transmitir algunos partidos de la oposición”
Alba G. Villanueva
Cerca de 300 vecinos de La Florida se concentraron este martes en el barrio para manifestar su oposición a la creación de un centro de acogida para menores tutelados en tres pisos gestionados por el Principado de Asturias donde anteriormente funcionó una residencia geriátrica.
La presidenta de la comunidad afectada, Enedina Fernández, expresó, en nombre de los vecinos, el rechazo a los planes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar: “No estamos en contra de que traigan a los críos, que tienen derecho a ser atendidos, pero no estamos de acuerdo con que se haga aquí; creemos que hay sitios mejores”. Según afirma, la información les fue comunicada por el administrador de la finca y, posteriormente, la consejería se puso en contacto con ellos para ofrecerles una reunión, propuesta que rechazan. “A no ser que los menores no vengan, no queremos reunión”, declaró Fernández. Algunos asistentes portaron carteles y colgaron pancartas en las terrazas. No obstante, según la presidenta la concentración de ayer no fue planeada por los vecinos. Respondía, explicó, a un encuentro con representantes del grupo Vox y se desbordó por la aparición de carteles en algunas calles vecinas animando a realizar una movilización.
La diputada de Vox, Carolina López, presente en la concentración, aseguró que hicieron la información pública tras las llamadas de los vecinos alertados. Piden al Ayuntamiento y al Principado transparencia y que, “en caso de que se pusieran aquí un centro de menas, que lo paralicen y escuchen a los vecinos”.
Desde el Ayuntamiento, el PP local difundió un comunicado en el que expuso que los datos que les ha facilitado el Gobierno del Principado "no se corresponden con la información interesada ni con la alarma que tratan de transmitir algunos partidos de la oposición”. El centro, explicaron, "pertenece a un modelo de protección que acoge a menores en situaciones de vulnerabilidad”.
El Partido Popular regional se distanció de la postura del equipo de Canteli y exigió, como Vox, transparencia. La diputada Beatriz Polledo anunció a través de una nota de prensa que el partido ha solicitado al Principado “un informe sobre la posible habilitación de un recurso residencial para menores extranjeros no acompañados”.
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