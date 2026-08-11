Vox reclama a Canteli que "deje de guardar silencio" sobre la apertura de un centro de menores en La Florida en Oviedo

Vox reclamó este martes al Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que aclare su postura sobre la apertura de un centro de menores en La Florida, después de que trascendiera la intención del Ejecutivo autonómico de habilitar tres viviendas para este fin en el barrio. La formación exigió saber si el Ayuntamiento tramita licencias para el proyecto y pidió al regidor que deje de “guardar silencio” ante los planes del Principado, tras recibir la portavoz municipal, Sonsoles Peralta, numerosas quejas de residentes y mantener encuentros con los vecinos de los inmuebles afectados.

Peralta instó al regidor a detallar qué gestiones se han realizado entre administraciones y a concretar si el uso de estos pisos en el Paseo de La Florida cuenta con el respaldo o la supervisión de los servicios municipales.

La portavoz de Vox subrayó el derecho de la ciudadanía a conocer la implicación del Ayuntamiento en esta decisión. “Los ovetenses tienen derecho a saber si el Ayuntamiento conocía estos planes, cuándo tuvo conocimiento de ellos y qué información le ha trasladado el Principado”, manifestó Peralta, quien criticó que hasta el momento solo se haya escuchado la versión del Gobierno asturiano.

Vox solicitó formalmente que el Gobierno local compruebe si la puesta en marcha de este recurso de acogida requiere de alguna autorización, comunicación ambiental o cambio de uso urbanístico. En este sentido, la edil exigió explicaciones sobre las actuaciones que llevará a cabo el Partido Popular en caso de que existan competencias municipales de seguridad o actividad. “Queremos saber si esas viviendas pueden destinarse a este uso sin ningún trámite municipal”, insistió la representante de la formación.

La portavoz concluyó que el Alcalde no puede desentenderse de un asunto que afecta directamente a la realidad de un barrio de la ciudad bajo la premisa de que la competencia en protección de menores sea autonómica. “Canteli no puede esconderse detrás de Barbón”, sentenció Peralta, quien reiteró que la obligación del primer edil es informar a los vecinos y aclarar si comparte los planes de acogida o si va a limitarse a "mirar hacia otro lado".