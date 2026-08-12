Cinco empresas optan a gestionar los espacios hosteleros de los conciertos de San Mateo en La Ería

Cinco empresas se han presentado al procedimiento convocado por la concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, para gestionar los espacios de hostelería del recinto de La Ería. Se trata de Proinor DML, Lucibany 2020, Festivales del Norte, Bar Tienda Mariluz y Zizania, aunque todas tuvieron que subsanar algún defecto en la documentación aportada antes de que pueda continuar la subasta. Los técnicos exigieron a la primera que justifique documentalmente su experiencia profesional, presente el alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y aporte el registro sanitario. La segunda tuvo que acreditar su experiencia y presentar también el registro sanitario; mientras que a la tercera únicamente le falta este último documento. Por su parte, la cuarta tuvo que justificar documentalmente la experiencia exigida y a la última se le exigió documentar la trayectoria profesional, además de presentar el alta en el IAE. Hoy se celebrará una nueva reunión en el Auditorio Príncipe Felipe para analizar cada uno de los documentos interesados por los candidatos.

Uno de los requisitos fundamentales para optar a la explotación hostelera de La Ería es contar con experiencia durante, al menos, los tres últimos años en la gestión profesional de servicios de hostelería en conciertos o festivales musicales. El Ayuntamiento permite además que la gestora del servicio pueda colocar este año como novedad mesas y sillas para la degustación de los bocadillos y el consumo de las diferentes bebidas. El mobiliario ha de ser acorde con la estética general del recinto y no podrá incluir ningún elemento publicitario. Además, las dimensiones deberán garantizar el mantenimiento de los itinerarios peatonales, las condiciones de seguridad y que sea posible evacuar las instalaciones a la mayor brevedad en caso de emergencia.

La colocación de todo el mobiliario correrá a cargo de la empresa que gane la subasta que acaba de convocar el Ayuntamiento. La vencedora podrá instalar todas las neveras y aparatos necesarios para ofrecer el servicio a partir del 7 de septiembre. Los clientes adquirirán los primeros productos el día 11, cuando se celebre el festival «Molan los 90», que tendrá lugar seis días después de Elrow. Cada noche que haya concierto se ofrecerá este servicio, que se colocará justo al lado de la salida del recinto de La Ería. La ubicación será la misma que en los últimos años. Por un lado, habrá tres jaimas para la venta de los tiques. Justo enfrente del estadio Hermanos Llana habrá otras siete carpas en las que se servirán los productos y el Ayuntamiento da la opción de instalar otras dos barras a lo largo del recinto.

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Cada noche que haya concierto se ofrecerá este servicio, que se colocará justo al lado de la salida del recinto de La Ería. La ubicación será la misma que en los últimos años. Por un lado, habrá tres jaimas para la venta de los tiques. Justo enfrente del estadio Hermanos Llana habrá otras siete carpas en las que se servirán los productos y el Ayuntamiento da la opción de instalar otras dos barras a lo largo del recinto. Festejos quiere evitar a toda costa que los precios sean sumamente caros. Por ello, las bases recogen el coste máximo de las bebidas. Un botellín de agua no podrá superar los dos euros. Los refrescos tendrán un límite de tres euros, el precio máximo de un vaso de cerveza de 50 centilitros será de cinco euros y el desembolso por un calimocho de 90 centilitros no podrá superar los ocho euros, mientras que un combinado tendrá un límite de 8,50 euros.