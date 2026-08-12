Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Un coche se sale de la vía en una transitada rotonda de Oviedo sin causar heridos

El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana y provocó desperfectos en el coche y en la valla de la rotonda

El vehículo tras chocar con la valla.

El vehículo tras chocar con la valla. / Bomberos de Oviedo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Un vehículo sufrió una salida de vía a primera hora de la mañana de este miércoles en la rotonda de San Lázaro, sin que ninguna de las personas que viajaban en el turismo resultase herida, según informan fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El accidente se produjo en torno a las 6.10 horas y causó únicamente daños materiales, tanto en el propio coche como en la valla de la rotonda contra la que impactó el vehículo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y los agentes de la Policía Local.

Noticias relacionadas

Una vez realizados los trámites correspondientes al accidente, los ocupantes del vehículo pudieron abandonar el lugar y se dirigieron posteriormente a su domicilio. Los primeros indicios indican que el accidente no se produjo por un exceso de velocidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alarma en Oviedo por un incendio en una sidrería del Gran Bulevar El Vasco: clausurados por prevención el supermercado, bazar y gimnasio del complejo
  2. La Consejería de Salud cifra en 25 el número de personas afectadas por el brote de salmonelosis en un local de Oviedo
  3. Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
  4. La Policía Nacional localiza en Llanera a la niña de 5 años desaparecida tras ser sustraída en abril por sus padres biológicos en Oviedo
  5. Sograndio, el motín del año: drogas, colegueo con los guardias y una huelga a las puertas
  6. La Sidrería Silla del Rey baja la persiana tras 42 años de oviedismo y buena mesa
  7. Constantino Bada, nuevo vicario de San Juan el Real: 'La inmigración es una invasión, sí, pero de gente que busca una vida mejor
  8. El Ayuntamiento de Oviedo niega la alarma por el centro de menores de La Florida y aclara que atenderá a niños y niñas vulnerables

Un coche se sale de la vía en una transitada rotonda de Oviedo sin causar heridos

Un coche se sale de la vía en una transitada rotonda de Oviedo sin causar heridos

Oviedo licita la renovación de la pasarela de acceso de este céntrico parque

Oviedo licita la renovación de la pasarela de acceso de este céntrico parque

Prisión para el dominicano detenido con siete kilos de cocaína tras disparar dos veces en Oviedo

Los vecinos de La Florida se concentran contra los planes del Principado para instalar un centro de menores tutelados en el barrio

Los vecinos de La Florida se concentran contra los planes del Principado para instalar un centro de menores tutelados en el barrio

La "Amabilidá" lleva 12 residencias artísticas a los colegios de Oviedo

La "Amabilidá" lleva 12 residencias artísticas a los colegios de Oviedo

¿Cómo y cuando se puede acceder al Naranco y al Parque del Oeste para ver el eclipse?: la Policía Local de Oviedo da todos los detalles

¿Cómo y cuando se puede acceder al Naranco y al Parque del Oeste para ver el eclipse?: la Policía Local de Oviedo da todos los detalles

Oviedo da su último adiós a José Luis Roca, el catedrático "con imán para la gente"

Oviedo da su último adiós a José Luis Roca, el catedrático "con imán para la gente"

La Justicia desbloquea la adjudicación del albergue de animales de Oviedo mientras crece el rechazo de los colectivos animalistas contra Athisa, única empresa que sigue en la licitación

La Justicia desbloquea la adjudicación del albergue de animales de Oviedo mientras crece el rechazo de los colectivos animalistas contra Athisa, única empresa que sigue en la licitación
Tracking Pixel Contents