Un coche se sale de la vía en una transitada rotonda de Oviedo sin causar heridos
El siniestro ocurrió a primera hora de la mañana y provocó desperfectos en el coche y en la valla de la rotonda
Un vehículo sufrió una salida de vía a primera hora de la mañana de este miércoles en la rotonda de San Lázaro, sin que ninguna de las personas que viajaban en el turismo resultase herida, según informan fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.
El accidente se produjo en torno a las 6.10 horas y causó únicamente daños materiales, tanto en el propio coche como en la valla de la rotonda contra la que impactó el vehículo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y los agentes de la Policía Local.
Una vez realizados los trámites correspondientes al accidente, los ocupantes del vehículo pudieron abandonar el lugar y se dirigieron posteriormente a su domicilio. Los primeros indicios indican que el accidente no se produjo por un exceso de velocidad.
- Alarma en Oviedo por un incendio en una sidrería del Gran Bulevar El Vasco: clausurados por prevención el supermercado, bazar y gimnasio del complejo
- La Consejería de Salud cifra en 25 el número de personas afectadas por el brote de salmonelosis en un local de Oviedo
- Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
- La Policía Nacional localiza en Llanera a la niña de 5 años desaparecida tras ser sustraída en abril por sus padres biológicos en Oviedo
- Sograndio, el motín del año: drogas, colegueo con los guardias y una huelga a las puertas
- La Sidrería Silla del Rey baja la persiana tras 42 años de oviedismo y buena mesa
- Constantino Bada, nuevo vicario de San Juan el Real: 'La inmigración es una invasión, sí, pero de gente que busca una vida mejor
- El Ayuntamiento de Oviedo niega la alarma por el centro de menores de La Florida y aclara que atenderá a niños y niñas vulnerables