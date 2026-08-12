Un coche se sale de la vía en una transitada rotonda de Oviedo sin causar heridos

Un vehículo sufrió una salida de vía a primera hora de la mañana de este miércoles en la rotonda de San Lázaro, sin que ninguna de las personas que viajaban en el turismo resultase herida, según informan fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

El accidente se produjo en torno a las 6.10 horas y causó únicamente daños materiales, tanto en el propio coche como en la valla de la rotonda contra la que impactó el vehículo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y los agentes de la Policía Local.

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Una vez realizados los trámites correspondientes al accidente, los ocupantes del vehículo pudieron abandonar el lugar y se dirigieron posteriormente a su domicilio. Los primeros indicios indican que el accidente no se produjo por un exceso de velocidad.