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La escuela taller que renovará las butacas del teatro más emblemático de Oviedo, de prácticas

Varios alumnos de la iniciativa de Empleo aprenden a realizar labores de tapizado

Tres alumnas de la escuela taller haciendo una práctica de desguarnecido en tapicería de tejido exterior.

Tres alumnas de la escuela taller haciendo una práctica de desguarnecido en tapicería de tejido exterior.

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Lucas Blanco

Lucas Blanco

Los 37 alumnos de la Escuela Taller de Rehabilitación de los teatros Campoamor y Filarmónica ya se están formando para intervenir en dos de los principales espacios culturales de la ciudad. El programa, impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, permite a jóvenes desempleados adquirir conocimientos profesionales mientras se preparan para participar en las mejoras de ambos equipamientos.

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Uno de los módulos es el de Operaciones Auxiliares de Tapizado de Mobiliario y Mural. En los talleres, las alumnas y alumnos aprenden técnicas de desguarnecido, colocación de tejido exterior y acolchado sobre armazones de madera, conocimientos que posteriormente aplicarán en el acondicionamiento de las butacas, sillas de palco y bancos de los dos teatros.

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La formación incluye también trabajos de carpintería y montaje modular. De esta manera, el programa une aprendizaje e inserción laboral con la conservación y mejora de dos edificios fundamentales para la actividad cultural.

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