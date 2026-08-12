IU pide calma en La Florida y acusa a Vox de "alimentar el miedo" y la "confrontación política" en Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo pidió este miércoles calma en el barrio de La Florida y aclaró que la ubicación del centro de menores tutelados no es definitiva, ya que el Principado estudia aún diversas alternativas para este recurso. La formación rechazó la "estrategia de la extrema derecha" de señalar a colectivos en exclusión y sostuvo que la protección de los niños y los derechos vecinales "no son cuestiones incompatibles", instando a las administraciones a ofrecer información transparente para frenar lo que consideran una campaña de agitación basada en "alimentar el miedo".

La coalición realizó un llamamiento a la responsabilidad institucional ante la controversia generada por la posible instalación de estas dependencias. La concejala Cristina Pontón recordó que el debate debe centrarse en la "convivencia colectiva" y no en el temor, puesto que se trata de niños en situación de vulnerabilidad que requieren atención oficial. “No podemos convertir a unos menores que necesitan protección en una amenaza para un barrio”, defendió la edil.

La formación criticó que Vox utilice este escenario como un "elemento de confrontación política". A juicio de IU, estas acciones deterioran la confianza en las instituciones y buscan presentar como un peligro a quienes son, en realidad, sujetos de protección. “Es legítimo pedir información y garantías, pero no utilizar la preocupación vecinal para alimentar el miedo”, remarcó la concejala durante su intervención.

Pontón calificó de innecesario generar alarma social sobre una decisión administrativa que todavía no se ha tomado. Según los datos trasladados por el Ejecutivo autonómico que maneja la formación, el proyecto se encuentra en fase de estudio entre distintas opciones. Por ello, la representante de IU incidió en que, si finalmente se concreta la ubicación en La Florida, el deber de las autoridades será garantizar una "interlocución adecuada" con los residentes para asegurar un entorno de respeto mutuo.

Desde el grupo municipal instaron al Principado a clarificar sus planes finales y al Ayuntamiento de Oviedo a facilitar la comunicación necesaria con los afectados para rebajar la tensión. Para IU, el objetivo prioritario debe ser compaginar una "atención digna" a los menores con el bienestar de la zona. “La Florida necesita información, garantías y convivencia, no una campaña de agitación”, concluyó Pontón.