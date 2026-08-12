Un negociador de la Policía Nacional evita que un hombre se arroje desde un decimoquinto piso en Oviedo

La intervención de un negociador especializado de la Policía Nacional permitió evitar este martes una tragedia en Oviedo. Los agentes lograron poner a salvo a un hombre que amenazaba con arrojarse al vacío desde la ventana de un decimoquinto piso después de una actuación que se prolongó durante más de dos horas y que movilizó también a los Bomberos de Oviedo y a los servicios sanitarios del SESPA.

La alerta se produjo minutos después de las cinco de la tarde, cuando un vecino de la zona llamó al 091 para comunicar que había una persona encaramada al alféizar de una ventana y que mostraba intención de saltar. Varias patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron inmediatamente hasta el edificio.

Los primeros policías que llegaron al lugar trataron de establecer contacto con el hombre desde una vivienda situada junto a la suya. Los agentes intentaron tranquilizarlo y convencerlo para que se apartase de la ventana, aunque su elevado estado de nerviosismo y la dificultad para mantener un diálogo llevaron a los responsables policiales a activar el Protocolo de Incidentes Críticos.

Fue entonces cuando asumió la negociación un agente de la Policía Nacional especializado en este tipo de situaciones. El policía inició una conversación con el hombre y, mediante técnicas específicas de comunicación, fue consiguiendo progresivamente captar su atención y rebajar la tensión.

El primer objetivo fue lograr que se alejase de la ventana. Después de un prolongado diálogo, el negociador consiguió que el hombre abandonara el alféizar y aceptara continuar hablando con él desde el interior de la vivienda, esta vez a través de la puerta de entrada.

La intervención continuó durante cerca de dos horas desde el descansillo del edificio. El agente mantuvo en todo momento la interlocución con el varón hasta ganarse su confianza y convencerlo finalmente para que permitiera acceder al domicilio a los servicios sanitarios.

Una vez abierta la posibilidad de entrar en la vivienda, un médico de la UVI Móvil del SESPA, acompañado por los policías que participaban en el dispositivo, accedió al interior. Los efectivos consiguieron poner al hombre a salvo sin que sufriera daños físicos durante la intervención.

El varón fue atendido inicialmente por los servicios sanitarios en el propio domicilio y, una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para recibir atención especializada.

El operativo obligó a coordinar durante toda la tarde a diferentes servicios de emergencia. Además de la Policía Nacional y el personal sanitario del SESPA, también participaron efectivos de los Bomberos de Oviedo, preparados para intervenir ante cualquier eventualidad.

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La actuación puso especialmente de relieve el papel del negociador policial, cuya intervención permitió mantener abierto durante horas un canal de comunicación con el hombre hasta conseguir que abandonase una situación de riesgo extremo y aceptase recibir asistencia. La coordinación entre los distintos efectivos desplazados hasta el edificio permitió cerrar finalmente el operativo sin heridos.