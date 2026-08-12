Oviedo estrena la gran pantalla del Palacio de Congresos y Exposiciones para ver el eclipse

Oviedo quiso que el eclipse total de Sol que este miércoles oscureció Asturias pudiera ser vivido por todos. La capital convirtió la sala de cristal del Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) en uno de los puntos de encuentro de la jornada con una propuesta especialmente diseñada para facilitar la observación del fenómeno a personas con dificultades para desplazarse a espacios abiertos o utilizar durante un periodo prolongado las gafas de protección.

La iniciativa, incluida dentro de la campaña municipal «Oviedo vive el eclipse», reunió a más de un centenar de ovetenses y fue organizada por la concejalía de Turismo, liderada por Alfredo García Quintana,en colaboración con los centros sociales municipales. El objetivo era ofrecer un espacio cómodo, seguro y accesible desde el que seguir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años.

La principal herramienta para acercar el eclipse a los asistentes fue la nueva pantalla de gran formato del Palacio de Exposiciones y Congresos, que permitió seguir en directo, mediante una retransmisión en streaming, el avance de la Luna sobre el Sol. De esta forma, los participantes pudieron contemplar cada fase del fenómeno sin necesidad de permanecer en el exterior.

La tecnología estuvo acompañada además por música en directo. Una formación de cuerda puso banda sonora a la evolución del eclipse y adaptó la interpretación a los cambios de luminosidad que se fueron produciendo durante la tarde. La propuesta buscaba convertir la observación en una experiencia sensorial e inmersiva, especialmente durante los instantes de mayor oscuridad.

La celebración en el PEC puso el broche a varias semanas de actividades municipales de divulgación y preparación ante la llegada del eclipse. Durante los días previos, el área de Turismo distribuyó miles de packs gratuitos entre vecinos y visitantes con gafas homologadas para la observación solar, imanes conmemorativos y guías prácticas con recomendaciones para seguir el fenómeno de manera segura.

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Con este dispositivo, el Ayuntamiento apostó por unir divulgación científica, accesibilidad, música y tecnología en torno a una jornada excepcional para la ciudad. El Palacio de Exposiciones se convirtió así en una alternativa a los grandes espacios de observación al aire libre y permitió que quienes necesitaban unas condiciones especiales pudieran compartir también uno de los grandes acontecimientos del año en Oviedo.