Oviedo licita la renovación de la pasarela de acceso de este céntrico parque

El Ayuntamiento pone en marcha la solución para resolver de forma definitiva los problemas de movilidad en el entorno del pasaje Plácido Álvarez Buylla, el que da acceso a los Jardines de la Rodriga desde la calle Campomanes. La Concejalía de Infraestructuras acaba de lanzar la licitación para las obras de mejora de la pasarela de acceso al ascensor de la céntrica zona verde. La actuación, que cuenta con un presupuesto base de 176.804,32 euros, tiene un plazo de ejecución máximo de dos meses una vez se inicien los trabajos.

El objetivo primordial de esta intervención que impulsa el área liderada por Nacho Cuesta es devolver el uso público a la infraestructura, vital para la comunicación peatonal de la zona. De esta forma, el detalle del proyecto contempla la sustitución íntegra de la estructura debido al "grave estado de deterioro" que presenta la instalación actual, una circunstancia crítica que motivó su cierre forzoso al tránsito por riesgo para los usuarios.

En cuanto a la problemática en la pasarela de la Rodriga, se debe fundamentalmente al agotamiento de la vida útil de sus componentes estructurales, que en este enclave han sido recurrentes debido a la exposición de los materiales a la intemperie y la falta de una renovación integral en la última década.

Según los informes técnicos que justifican la obra, el deterioro acumulado impedía garantizar la resistencia necesaria para el uso general, lo que convertía el paso en un "punto negro" para la seguridad de los peatones que acudían al ascensor municipal.