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El PSOE reclama un plan integral de juventud en Oviedo antes de que finalice el mandato

Marisa Ponga pide al Ayuntamiento una estrategia transversal con medidas de vivienda, empleo, movilidad, ocio, salud mental y participación juvenil

Marisa Ponga.

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Rosalía Agudín

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La concejala socialista Marisa Ponga acaba de registrar una proposición para que el Ayuntamiento ponga en marcha un Plan Integral de Juventud antes de que finalice el actual mandato, en mayo de 2027. La iniciativa fue registrada este miércoles, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, y recupera una petición que el PSOE ya trasladó al equipo de gobierno hace dos años. Los socialistas consideran necesario que la capital asturiana cuente con una estrategia específica que permita abordar de manera transversal las necesidades de la población joven del concejo.

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Ponga recuerda que su grupo ya había reclamado entonces una herramienta que favoreciese la participación de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural del municipio. Ahora, el PSOE vuelve a plantear la iniciativa con el objetivo de trabajar en educación, empleo y emprendimiento, deporte, movilidad, ocio, vivienda, cultura, pobreza y salud mental. "El plan Integral ha de contar con un amplio consenso entre la juventud ovetense", pidió Ponga, que defiende que puedan participar todas aquellas personas interesadas.

Los socialistas quieren extender también ese proceso a los diferentes grupos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades sociales, especialmente aquellas que cuenten con secciones juveniles. El objetivo es que el documento nazca con el mayor consenso posible y pueda convertirse en una hoja de ruta estable para las políticas municipales de juventud.

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La propuesta será debatida en la próxima comisión de Políticas Sociales y Juventud, donde el PSOE buscará el respaldo del resto de grupos municipales para que Oviedo disponga antes del final del mandato de una planificación específica destinada a su población joven.

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