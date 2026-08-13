Más de 400 vecinos de La Florida redoblan la protesta contra el centro de menores

Más de 400 vecinos de La Florida volvieron a salir este jueves a la calle para mostrar su rechazo a la posibilidad de que el Principado habilite un recurso para menores extranjeros no acompañados en el número 32 del paseo de La Florida. La segunda protesta celebrada esta semana elevó la presión vecinal sobre un proyecto cuya ubicación, según insistió el Gobierno autonómico, todavía no está decidida. Los residentes se concentraron a las puertas del inmueble y posteriormente recorrieron el barrio tras una pancarta con el lema «20 años con un geriátrico; ¿y ahora un centro de menores?».

La presidenta de la comunidad de propietarios, Enedina Fernández, reiteró que los vecinos no consideran adecuado el edificio para acoger este tipo de recurso y reclamó al Principado que descarte esta ubicación. La protesta se produjo después de que cerca de 300 personas ya se hubieran concentrado esta misma semana para expresar sus dudas y su oposición al proyecto.

Horas antes, el Ejecutivo autonómico había tratado precisamente de rebajar la inquietud existente en el barrio. La consejera de Salud, que ostenta de forma interina las competencias de Derechos Sociales y Bienestar, Concepción Saavedra, aseguró que el número 32 del paseo de La Florida es únicamente una de las alternativas que están siendo estudiadas dentro de la reorganización de los recursos destinados a menores extranjeros no acompañados.

El proyecto contempla la posible reconversión de tres pisos que funcionaron anteriormente como residencia geriátrica, aunque Saavedra insistió en que todavía no existe una decisión definitiva. Los técnicos analizan distintas posibilidades y continúan además en tramitación los acuerdos con las entidades que se encargarían de prestar la atención.

La consejera realizó estas declaraciones durante una visita al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea, donde aprovechó para lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos. Explicó que los jóvenes atendidos actualmente en Asturias llevan meses, e incluso en algunos casos más de un año, en la comunidad y se encuentran «absolutamente integrados». Además, recordó que permanecen acompañados por educadores durante las veinticuatro horas del día.

El Principado sostiene que la experiencia acumulada con este tipo de recursos demuestra que la convivencia se desarrolla sin incidencias relevantes. Asturias acoge actualmente a 147 menores extranjeros no acompañados distribuidos en diferentes instalaciones de la comunidad y, según Saavedra, su estancia transcurre «con absoluta normalidad».

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Ante el creciente rechazo vecinal, el Gobierno autonómico prevé mantener reuniones con las asociaciones de La Florida para explicar las características del posible recurso, detallar su funcionamiento y resolver las dudas que puedan plantear los residentes. El objetivo, señaló Saavedra, es ofrecer toda la información antes de que se adopte una decisión definitiva sobre la ubicación.