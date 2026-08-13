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Alarma en el barrio ovetense de Ventanielles por robos a vecinas: "Mi consejo es que no se paren a hablar con desconocidos"

Un chico joven y una pareja rodean a una mujer de 76 años para quitarle las joyas que llevaba

La calle río Sella, en Ventanielles

La calle río Sella, en Ventanielles / Luisma Murias

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Juan A. Ardura

Oviedo

Crece la alarma vecinal en el barrio ovetense de Ventanieles por robos a vecinas de avanzada edad, los dos más recientes en lacalle río Sella, en las inmmediaciones del Palacio de los Deportes y del colegio público, respectivamente. «Mi consejo es que no paren a hablar con nadie desconocido, porque es su modus operandi para despistar a la gente mayor», afirma la hija de una de las veci nas que fue robada a plena luz deldía el pasado miércoles.

El modus operandi del robo perpetrado cerca del colegio de la calle río Sella fue el siguiente: «Un chico muy joven que parecía tener dificultades para expresarse y que estaba sentado en un banco ,le preguntó a mi madre por dónde estaba el colegio de los Dominicos. Cuando mi madre, que tiene 76 años, intentaba darle alguna explicación aparecieron una chica y otro hombre. No sabemos si le echaron algo o fue que mi madre se puso nerviosa y se quedó bloqueada, pero el caso es que le quitaron todas las pulseras y alguna cadena tras rodearla», detalla la hija de la mujer asaltada. Consumado el robo, los tres asaltantes se subieron a un coche negro, pequeño, dándose a la fuga. La víctima tuvo que sentarse unos instantes en el banco hasta que pudo continuar a pie hasta su domicilio, en la calle río Esva, donde le contó lo ocurrido a su hija, que llamó al 091. «Lo peor es que ahora tiene una ansiedad tremenda y miedo a salir de casa. Es algo que no te lo puedes creer. Ha vivido siempre aquí en Ventanielles y nunca la había pasado algo parecido», comentó su hija, Covadonga Fernández.

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En la denuncia, que tenían previsto formalizar a lo largo de este jueves, iban a aportar algún dato descriptivo: la mujer que participó en el robo tenía un moño y vestía camisa blanca, mientras que el otro asaltante era de tez morena y tenía perilla.n

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