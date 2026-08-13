Alerta en Oviedo: buscan a una mujer de 54 años desaparecida desde el martes

María del Mar G. G., una vecina de Oviedo originaria de Quirós de 54 años de edad, permanece desaparecida desde el pasado martes, después de que se le perdiera la pista en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente de la Policía Nacional, ha difundido una alerta para tratar de localizarla y advierte de que necesita medicación.

María del Mar G. G. mide 1,60 metros, pesa unos 75 kilos y tiene los ojos marrones y el pelo castaño. En el momento de su desaparición vestía unas mallas pirata de color azul marino o violeta oscuro, una camisa de manga corta estampada con flores azules y zapatos plateados. También llevaba un bolso bandolera azul marino.

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La alerta solicita la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a determinar su paradero. Las personas que dispongan de algún dato sobre la mujer pueden comunicarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto llamando al 091, como utilizando los canales de comunicación del propio Centro Nacional de Desaparecidos.