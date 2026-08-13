Atención, conductores: corte de tráfico de diez horas en una céntrica calle de Oviedo por el desmontaje de una grúa
El Ayuntamiento permitirá el paso de los vecinos que necesiten entrar a sus garajes
Los conductores que tengan previsto circular este viernes por el centro de Oviedo deberán tener en cuenta un importante cambio en el tráfico. La calle Ramón y Cajal permanecerá cortada durante diez horas, desde las 08.00 hasta las 18.00 horas, debido a los trabajos necesarios para desmontar una grúa.
El Consistorio ha precisado que los residentes podrán continuar accediendo a la zona. Para ello deberán seguir en todo momento las instrucciones del personal de obra encargado de regular el paso de vehículos y garantizar la seguridad durante la intervención. Además, se recomienda a quienes tengan previsto desplazarse por este punto del centro de la ciudad que planifiquen sus recorridos con antelación y utilicen itinerarios alternativos siempre que sea posible, con el objetivo de evitar retenciones y complicaciones derivadas del cierre.
También pide a los conductores que presten especial atención a la señalización provisional que se instalará con motivo de los trabajos.
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