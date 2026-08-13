Atención, conductores: corte de tráfico de diez horas en una céntrica calle de Oviedo por el desmontaje de una grúa

Los conductores que tengan previsto circular este viernes por el centro de Oviedo deberán tener en cuenta un importante cambio en el tráfico. La calle Ramón y Cajal permanecerá cortada durante diez horas, desde las 08.00 hasta las 18.00 horas, debido a los trabajos necesarios para desmontar una grúa.

El Consistorio ha precisado que los residentes podrán continuar accediendo a la zona. Para ello deberán seguir en todo momento las instrucciones del personal de obra encargado de regular el paso de vehículos y garantizar la seguridad durante la intervención. Además, se recomienda a quienes tengan previsto desplazarse por este punto del centro de la ciudad que planifiquen sus recorridos con antelación y utilicen itinerarios alternativos siempre que sea posible, con el objetivo de evitar retenciones y complicaciones derivadas del cierre.

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También pide a los conductores que presten especial atención a la señalización provisional que se instalará con motivo de los trabajos.