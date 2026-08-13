Los dos barrios de Oviedo que celebran el inicio de la recuperación de su unión peatonal histórica, actualmente en ruinas

La conexión entre La Florida y Vallobín empieza a recuperar uno de sus pasos fundamentales. Las obras de urbanización y pavimentación de la zona de Marcelino Suárez arrancaron ayer, miércoles, con los primeros desbroces y permitirán recuperar el tránsito por el conocido como «puentín» sobre las vías del tren. Una actuación que los vecinos llevaban años reclamando y que la alcaldesa de barrio de Vallobín, Marigel Fernández, recibió «como loca de contenta»: «Estoy que le pongo una vela a todos los santos», resumió ayer para expresar su satisfacción por el inicio de unos trabajos que considera esenciales para «abrir la ciudad» y mejorar la comunicación entre ambos barrios.

Los trabajos de desbroce se prolongarán durante estas dos primeras semanas de agosto como primer paso de una actuación que permitirá conectar la calle Marcelino Suárez con Luis Sela Sempli y facilitar los desplazamientos entre La Florida y Vallobín. El proyecto, promovido por la Concejalía de Infraestructuras, contempla una inversión de unos 900.000 euros y tiene un plazo de ejecución de siete meses.

El «puentín», cerrado debido al avanzado estado de deterioro que presentaba, constituye una de las piezas centrales de la actuación. La estructura, que fue cedida al Ayuntamiento por ADIF después de años de trámites, será rehabilitada para garantizar que pueda volver a utilizarse con seguridad. «La parte del puentín es Adif, Renfe, palabras mayores», explica Fernández, que destaca las dificultades que ha habido que superar hasta llegar al comienzo de las obras.

También la urbanización de los terrenos ha requerido una tramitación compleja por el elevado número de propietarios de la zona. «Costó mucho trabajo», señala la alcaldesa de barrio, que recuerda que en algunos casos resultó «imposible» contactar con los titulares. Finalmente, el Ayuntamiento logró desbloquear una actuación considerada prioritaria para mejorar la comunicación entre dos barrios separados por las vías.

El proyecto prevé sustituir el actual paso de tierra por una zona ajardinada y arbolada, además de incorporar acera y paso de peatones en el entorno del puente. La intervención permitirá recuperar un itinerario utilizado habitualmente por los vecinos y evitar el largo rodeo que durante años ha condicionado los desplazamientos por esta zona de Oviedo.

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Fernández recuerda que el puente tiene alrededor de 65 o 70 años y que originalmente estaba vinculado a los depósitos de Renfe. Su importancia como conexión se remonta a una época en la que todavía no existía el puente de Alejandro Casona. Desde entonces, su recuperación se convirtió en una reivindicación recurrente. «Es una obra fundamental», insiste la representante vecinal.